Erkeklerin Yüzde 70'i Arkadaşlık Uygulamalarında Yalan Söylüyor

İletişimin artık neredeyse tamamen çevrim içi ortamlara taşındığı günümüz dünyasında en çok kullanılan uygulamalar arkadaşlık ve eşleşme uygulamaları. Kullanıcıların ortak yönleri olan kişilerle eşleşmesine olanak tanıyan bu uygulamalar, aslında kişilerin gerçek karakterlerini ve düşüncelerini yansıtmayabiliyor.

Independent'ın yaptığı bir araştırmaya göre erkeklerin %70'i, arkadaşlık uygulamalarında boyları, yaşları ve kariyerleri hakkında yalan söylüyor.

İşte Araştırmaya Dair Diğer İstatistikler

Birleşik Krallık'taki katılımcılara verilen çoktan seçmeli sorular yoluyla gerçekleştirilen ankete göre erkeklerin %35'i yaşları, %28'i kariyeri, %27'si ise boyları hakkında yalan söylüyor. Öte yandan araştırmaya dair en ilginç istatistiklerden birine göre tek eşli ilişkiye geçen erkeklerin %21'i hala arkadaşlık uygulamalarını kullanmaya devam ediyor.

Katılımcılara yöneltilen seks ve ilişkilerin hayatlarında ne kadar önemli olduğu sorusuna erkeklerin %47'si, az seks yapılan ya da hiç yapılmayan bir ilişkide de mutlu olabileceğini belirtiyor.

Öte yandan erkeklerin %35'inin arkadaşları ve aileleriyle vakit geçirmeye öncelik verdiği de görülebiliyor.