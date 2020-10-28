Ermeni Diasporası Turksat-5A için SpaceX'e Binlerce Mail Attı

Ermeni diasporası Turksat-5A için SpaceX üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. SpaceX'in halka ilişkiler tarafına bakan bir çalışan tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan görselde, şirkete gelen binlerce mail dikkatleri çekti.

Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği ilk iletişim uydusu Turksat-5A, 2011 yılında geliştirilmeye başlanmıştı. Türksat ve TAI arasında yapılan anlaşma sonrasında geliştirilmeye başlanan uydu, Türkiye'yi kendi kendine uydu geliştirebilen ülkeler arasına sokmuştu. Oldukça önemli görülen projenin uzaya gönderilme çalışmaları ise 2017 yılında başlamıştı.

2017'de SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Türkiye'ye ziyarette bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok üst düzey görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmelerin ardından Turksat-5A'nın uzaya gönderilmesi konusunda SpaceX ile anlaşma imzalanmıştı.

Yapılan anlaşmanın ardından uydunun gönderilme tarihi 30 Kasım 2020 olarak belirlenmişti. Hava şartlarının el vermesi durumunda 5A, SpaceX tarafından yörüngeye yerleştirilecekti. 15 yıl süreyle görev yapma beklenen uydu, televizyon yayınlarından telefon iletişimine kadar birçok noktada Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak üzere faaliyete başlayacaktı.

Ermeni Diasporası Turksat-5A İçin Mail Kampanyası Başlattı

Turksat-5A'nın fırlatılma tarihi yaklaşırken, beklenmedik bir olay yaşandı. Techcrunch editörlerine ulaşan SpaceX çalışanlarından bir tanesi, şirkete Ermeni diasporası tarafından gönderilen binlerce mailden bahsetti.

"Elon Musk Ermeni Olsaydı?" başlığıyla gönderilen elektronik postalar, "ABD Ermeni Diasporası Türkiye ile yapılan anlaşmanın hemen sonlandırılmasını istiyor." cümlesiyle başlıyordu. Gelen e-postalara göre SpaceX, Türkiye'nin son yıllardaki siyasi tutumu sebebiyle Turksat-5A'yı uzaya götürmekten vazgeçmeliydi.

Yine gelen e-postalara göre, "Türkiye'ye ABD ve NATO tarafından çeşitli ambargolar konmak üzere" olduğundan, SpaceX de bunları önceden görüp, "Türkiye'ye yardım etmekten hemen" vazgeçmeliydi.

Birleşmiş Milletlerin Azerbaycan toprağı olarak kabul ettiği Dağlık-Karabağ bölgesinde başlayan askeri operasyonlar sonrasında Türkiye, Azerbaycan'ı açık şekilde desteklemişti. Hem askeri hem de siyasi olarak Azerbaycan'a destek açıklamalarını sürdüren Türkiye, operasyonun başarılı şekilde ilerlemesi için önemli katkılarda bulunmuştu. Türkiye'nin sağladığı destekten sonraysa özellikle batılı ülkelerde çeşitli diasporalar özel şirketlere ve hukümetlere baskı kurmak üzere harekete geçmişlerdi.

Benzer baskılar sonrasında Kanada, Silahlı İnsansız Hava Araçları üzerinde kullanılan merceklerin ve motorların satışını engelleme kararı almıştı. Her ne kadar Türkiye hem görüntüleme merceklerini hem de motorlarını kendi üretme noktasına gelse de bu ürünleri Kanada'dan satın alamaz hale gelmişti.