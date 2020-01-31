Erotik Hesabı Takip Eden ÖSYM'den Geri Adım!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), resmi Twitter hesabı üzerinden erotik hesabı takip etmeye başladı ve sosyal medyada bir anda gündeme oturdu.

ÖSYM'nin Doğrulanmış Hesabı Erotik Hesabı Takip Etti!

Twitter'da 449 binin üzerinde takipçiye sahip olan ÖSYM, bir hata yaptı ve yanlışlıkla erotik hesabı takibe aldı. Mavi tikli yani doğrulanmış hesaptan böyle bir hatanın yaşandığını gören kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Erotik hesap çok kısa süre içerisinde takipten çıkartıldı ancak ekran görüntüleri sosyal medyada dolaşmaya devam etmekte.

Şu anda ÖSYM resmi Twitter hesabı üzerinde toplamda 7 kişiyi takip etmekte. Bu kişiler şu şekilde: ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurulu'nun resmi Twitter hesabı, Millî Eğitim Bakanlığı Resmi Sayfası, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve T.C. Cumhurbaşkanlığı.

İlk takip önemli tabi :DDD pic.twitter.com/hamqFsY8UV — RULING (@atavrattroll) January 31, 2020

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