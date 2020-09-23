Erşan Kuneri Dizisi Geliyor! Cem Yılmaz Açıkladı

Cem Yılmaz, Haber Global'de katıldığı bir TV programında Erşan Kuneri dizisi ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak G.O.R.A filminde izleyicilerle buluşan Erşan Kuneri karakteri büyük bir beğeni toplamıştı. Karaktere gösterilen yoğun ilginin ardından Cem Yılmaz, Erşan Kuneri karakterinin dizisini yapmaya karar verdi. Cem Yılmaz'ın yeni dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Erşan Kuneri Dizisi Ne Zaman Yayımlanacak?

Cem Yılmaz, Haber Global'de Az Önce Konuştum isimli programa katıldı ve gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Az Önce Konuştum programında yeni dizi ile önemli bilgiler paylaşan Yılmaz, “Erşan Kuneri’nin hayatından bir kesit olacak. 8 bölümlük bir dizi çekeceğiz” ifadelerini kullandı. Ünlü komedyen, dizinin hızlı ve komik bir proje olacağını belirtti.

Yeni dizinin yerli bir dijital platformda yayımlanacağını belirten Cem Yılmaz, "Bir projem var. Erşan Kuneri’nin hayatından bir kesit. Önümüzdeki 6 aylık süreçte çalışmalara başlayacağız. Dijital bir platforma yapacağım bunu. 1975’den 1978’e kadar olan hayatından bir kesiti çekeceğiz. Erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri’nin farklı film türlerini denemesi konu alınacak. 8 bölümlük komik ve hızlı bir dizi olacak" şeklinde konuştu.

"En iyi Cem Yılmaz filmi hangisi?" sorusunu yanıtlayan Cem Yılmaz, "Sevmediğim filmim yok. Geçen hafta pandemiden dolayı ‘Pek Yakında’ filmine denk geldim. Çok mutlulukla izledim. Çok güzel bir film. Daha fazlası benim elimden gelmiyor. 25 senedir kapalı gişe oynuyorum. Bununla ilgili hiçbir şey duymadım şu zamana kadar" dedi.