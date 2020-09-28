Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri Oyuncu Kadrosu Açıklaması

Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta katıldığı bir TV programında Erşan Kuneri dizisi ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. İzleyici kitlesinin ilk olarak G.O.R.A filminden tanıdığı Erşan Kuneri karakterine özel olarak hazırlanan dizinin geleceğini duyuran ünlü komedyen Cem Yılmaz, dizi hakkında seyircilerin kafasındaki soru işaretlerini de büyük ölçüde ortadan kaldırmıştı. Erşan Kuneri oyuncu kadrosu ile ilgili kendisine çok önemli bir soru sorulan Yılmaz'ın cevabı ilgili detaylar haberimizde.

Erşan Kuneri Oyuncu Kadrosu Belli Oldu mu?

Haber Global'de yayımlanan "Az Önce Konuştum" programına konuk olan Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta Candaş Tolga Işık'tan gelen sorulara birer birer yanıt vermişti. Az Önce Konuştum programında kendisine yöneltilen sorulardan bir tanesi de Erşan Kuner dizisi ile ilgili bir soru olmuştu. Dizinin G.O.R.A filminden tanıdığımız Erşan Kuneri karakterinin hayatını konu alacağını belirten ünlü komedyen, sekiz bölümlük bir dizi çekileceğini ifade etmişti.

Cem Yılmaz, son yaptığı açıklama ile beraber dizide hangi oyuncuların olacağını merak eden izleyicilerin sorularından bir tanesine de cevap vermiş oldu. Ünlü komedyen Yılmaz, dijital yayın platformunda yayımlanacak sekiz bölümlük yeni dizisinin oyuncu kadrosu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sonbahar gibi çekimlerine başlayacağız. Oyuncu kadrosu henüz belli değil. Dizi yerli bir dijital platformda yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın yeni dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıp almayacağı sorulmuştu. Sarıkaya, Erşan Kuneri dizisinde oynayıp oynamayacağı ile ilgili kendisine sorulan sorulara ise "Şimdilik teklif gelmedi ama neden olmasın, tabii ki” şeklinde yanıt vermişti.