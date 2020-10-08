Cem Yılmaz, katıldığı bir TV programında Erşan Kuneri dizisi ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Cem Yılmaz tarafından yapılan açıklama ile beraber Erşan Kuneri'nin yayımlanacağı platform belli oldu. Peki, ilk olarak G.O.R.A filminde tanıdığımız Erşan Kuneri karakterine özel olarak hazırlanan dizi hangi platformda yayımlanacak? Ünlü komedyen Cem Yılmaz tarafından yapılan açıklamada izleyicilerin kafasında oluşan sorular giderildi. Erşan Kuneri dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Erşan Kuneri'nin Yayımlanacağı Platform Nedir?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında izleyicilerin ilk olarak G.O.R.A filminden tanıdığı Erşan Kuneri karakterine özel olarak hazırlanan dizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cem Yılmaz tarafından yapılan açıklama ile beraber dizinin türü, yayımlanacağı platform ve yayımlanma tarihi gibi bilgiler belli oldu. Peki, Erşan Kuneri'nin yayımlanacağı platform nedir?

Cem Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Erşan Kuneri dizisinin dünya genelinde çok popüler bir dijital yayın platformu olan Netflix'te yayımlanacağını duyurdu. İzleyicilerin ilk olarak G.O.R.A filminden tanıdığı Erşan Kuneri karakterine özel olarak hazırlanan dizinin tek kamera yöntemi ile çekileceğini açıkladı. Ünlü komedyen Yılmaz, yeni dizinin sit-com benzeri bir yapım olacağını belirtti.

İlk kez bir dizi yapmak istediğini belirten Cem Yılmaz, "Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" şeklinde konuştu. Cem Yılmaz tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin kaderini izleyiciler belirleyecek. Dizi, izleyiciler tarafından beğenilmezse tek sezonluk bir yapım olacak ancak izleyiciler diziye yoğun ilgi gösterirse dizinin yeni sezonları gelecek.

Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, dizinin çekimlerine Sonbahar gibi başlayacaklarını söylemişti. Erşan Kuneri'nin 1975 ila 1978 yılları arasında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonunun 2021 yılında yayımlanması bekleniyor. Cem Yılmaz, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen Erşan Kuneri dizisinin komik ve hızlı bir dizi olacağını belirtmişti. İlk sezonu 8 bölümden oluşacak olan dizinin oyuncu kadrosunda hangi oyuncuların yer alacağı ise henüz bilinmiyor.