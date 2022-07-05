Netflix Açıkladı: Erşan Kuneri 2. Sezon Geliyor

Çıktığı andan itibaren izleyicilerin dikkatlerini üzerine çeken ve oldukça sevilen, başrolünü Cem Yılmaz'ın üstlendiği Erşan Kuneri'nin 2. sezonu hakkında bir bilinmezlik hâkimdi. Netflix bu bilinmezliğe son verdi ve bugün yaptığı açıklama ile birlikte Erşan Kuneri'nin 2. sezonunun geleceğini resmî olarak duyurdu.

Netflix'in orijinal yerli içeriklerinden biri olan Erşan Kuneri, geçtiğimiz Mayıs ayında izleyicilerin beğenisine sunulmuştu. İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan yapım nihayet 2. sezonuyla tekrar aramıza dönüyor.

Yayınlandığı ilk ayda zirveye demir atan Erşan Kuneri, Netflix'in Türkiye'de en çok izlenen yerli içeriği oldu. Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği dizide başrollerde; Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak yer alıyor. Erşan Kuneri 2023'te yeni sezonuyla ve yepyeni hikâyesiyle kaldığı yerden devam edecek.

Cem Yılmaz, Netflix'e Yeni İçeriklerle Geliyor

Bununla birlikte Cem Yılmaz ve Netflix, içinde birden fazla formatı kapsayan bir anlaşmayı da müjdeledi. Yapılan anlaşmaya göre Erşan Kuneri'nin 2. sezonu dâhil olmak üzere toplamda 2 dizi, 2 film ve 2 stand-up projesine imza atıldı. Anlaşma dâhilindeki ilk film olan "Do Not Disturb"un çekimlerinin sonbaharda başlaması planlanıyor.

Yaratıcı dünyası, güçlü kalemi ve sınır tanımayan oyunculuğu ile Cem Yılmaz, Netflix ortaklığında içerisinde dizi, film ve stand-up projelerinin yer aldığı gelecekte toplamda 6 projeye imza atacak.

Peki siz Cem Yılmaz'ın yeni Netflix içerikleri ve Erşan Kuneri'nin 2. sezonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.