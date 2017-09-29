Erzurum Gözlemevi 2020'de Açılacak ve Bir Numara Olacak

Erzurum'da inşaatı devam eden ve bilim insanlarının heyecanla beklediği Doğu Anadolu Gözlemevi 2020'de faaliyete giriyor.

Erzurum Valisi ve Atatürk Üniversitesi Rektörü kentte 3170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepesine konuşlandırılmış ve sınıfında dünyada tek olan teleskobun yer alacağı gözlemevinin inşaatını incelediler.

Bundan önce Erzurum'un sadece bir hayvancılık kenti olarak bilindiğini söyleyen vali, şehrin artık bir bilim kenti olacağını ifade ederek, "Şu anda, buradaki bu tesis Türkiye'nin en büyük gözlemevi olacak. Dünyanın en önemli iki, üç gözlemevi arasında yer alacak." diye konuştu.

Vali Seyfettin Azizoğlu, bu avantajı daha önce kimsenin hayal bile edemediğini söylerken, "Bir buçuk sene sonra buradan uzayı gözlemlemeye başlayacağız. Dünyadaki bütün bilim insanları da buradan istifade edecekler." diye konuştu.

Doğu Anadolu Gözlemevi Proje Koordinatörü Astrofizikçi Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak, "2020 yılı içinde astronomi, uzay, bilim camiasına bu teleskopu kazandırmış olacağız." dedi.

Türkiye'nin en büyük 4 metre çaplı, tek parça aynaya sahip olan gözlemevi, kırmızı ötesi bölgelerde de gözlem yapabilecek. Bu özelliği ile Türkiye'nin kırmızı ötesi ilk teleskopu olacak. Doğu Anadolu Gözlemevi'ne eklenen diğer bazı özellikler, araştırma merkezini dünyada benzersiz kılıyor.

Doğu Anadolu Gözlemevi, tüm tasarım, yazılımlarıyla neredeyse tamamen Türk ekipler tarafından oluşturuluyor.