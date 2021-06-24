ESA'nın 6 Kişilik Astronot İlanına 22 Bin Kişi Başvurdu

ESA astronot ilanı büyük ilgi gördü. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yeni astronot alımı için başlattığı ilana rekor sayıda başvuru aldı.

Avrupa Uzay Ajansı, astronot birliklerine katılmak için başvuran insan sayısının rekor seviyede olduğunu söylüyor. Avrupa Uzay Ajansına göre toplam 22.589 kişi çevrim içi form doldurdu. Bu, ESA'nın 2008'de başlattığı ilanın yaklaşık iki buçuk katı kadar başvuru yapıldığı anlamına geliyor.

Yörüngeye gitmek isteyen kadınlarda da büyük bir sıçrama oldu. Geçen sefer sadece 1.287 olan başvuruya kıyasla bu ilanda 5.419 adet kadın aday başvurusu alındı.

ESA'nın Genel Müdürü Josef Aschbacher, "22 binden fazla başvuru sahibi olmak oldukça büyük bir rakam. Hepimiz şaşkına döndük. Avrupa'daki insanların uzayda ve astronot olma konusunda sahip oldukları ilgi ve coşkunun çok güçlü bir ifadesi. Bu rakamlar beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

ESA, astronot birliklerine tam zamanlı olarak katılmaları için dört ila altı kişiye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ancak başka fırsatların ortaya çıkması durumunda beklemede tutulacak 20 kişilik bir yedek almayı da planlıyor.

ESA astronot ilanı büyük ilgi gördü

ESA'nın İnsan ve Robotik Keşif Direktörü David Parker, fiziksel engelli bir astronotun nasıl uçurulacağını inceleyen bir fizibilite çalışmasına katılmak için başvuran sayıları görmekten özellikle memnun olduğunu söyledi.

"Bu özel çağrıya ne yanıt verileceğini gerçekten bilmiyorduk. Fiziksel engelli bir kişinin uzaya uçma yolunu hazırlamak için bizimle birlikte çalışmak için bu pozisyon için başvurular alır mıydık? Bu soru şimdi cevaplandı. 60'ı kadın olan 257 başvuruyla etkileyici. Bu gerçekten heyecan verici" dedi.

En fazla başvuru Fransa'dan (7.137) geldi. Thomas Pesquet'in şu anda ISS'de olduğu göz önüne alındığında, bu belki de şaşırtıcı değil. Bir sonraki en büyük başvuru grubu Almanya (3.700), Birleşik Krallık (1.979), İtalya (1.860), İspanya (1.344) ve Belçika'dan (1.019) geldi.

ESA İnsan Kaynakları Bölümünde çalışan Antonella Costa, "Seçim sürecinin sonraki aşamaları psikolojik testleri, ardından pratik ve psikometrik testlerini kapsıyor. Tıbbi seçim ve ardından iki tur görüşme olacak. Dolayısıyla bu oldukça uzun bir süreç" dedi.

ESA'nın şu anda yedi aktif astronotu var: Thomas Pesquet (Fransa), Luca Parmitano ve Samantha Cristoforetti (İtalya), Alexander Gerst ve Matthias Maurer (Almanya), Andreas Mogensen (Danimarka) ve Timothy Peake (İngiltere).