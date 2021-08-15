ESA, Venüs'ün Korkutucu Görüntülerini ve Sesini Yayınladı

Avrupa Uzay Ajansı tarafından yürütülen iki farklı görev sırasında Venüs'ün görüntüleri ve sesi kaydedildi. Uzay ajanslarının ortaklığıyla Merkür'e gönderilen misyonlar, siyah beyaz kayıtlar aldı.

Venüs, bu hafta uzay araştırmalarının sıcak bir noktasındaydı, çünkü iki farklı misyondaki gezginler gezegenin görüntülerini yakaladı.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) arasındaki ortak bir proje olan Solar Orbiter ve ESA ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) arasındaki ortak bir proje olan BepiColombo, sırasıyla Güneş ve Merkür'e giden yolda yer çekimi artışı sağlamak için Venüs'ün etrafından uçtu.

ESA, Venüs'ün görüntülerini ve sesini yakaladı

Solar Orbiter, 9 Ağustos Pazartesi günü Venüs'ün 7995 kilometre kadar yakınına geldi ve Solar Orbiter Heliospheric Imager (SoloHI) cihazını kullanarak görüntüsünü yakaladı.

SoloHI aslında gezegensel uçuşları yakalamak için değil, Güneş rüzgarını görüntülemek için tasarlandı, ancak projeyi yöneten araştırmacılar, Güneş sistemimiz hakkında veri toplamak için ellerinden gelen her fırsatı değerlendirmek istedi.

Washington DC'deki Deniz Araştırma Laboratuvarı'nda astrofizikçi olan Phillip Hess, "Görüntülerde yalnızca gündüz tarafının bir bölümü görünüyor, ancak hilal ve yüzeyden geliyormuş gibi görünen ışınlar parlaklığa neden olacak kadar Güneş ışığını da yansıtıyor." dedi.

Venüs'ün bir diğer görünümü ise 10 Ağustos Salı günü Venüs'ün 522 kilometre yakınına gelen BepiColombo tarafından çekildi. BepiColombo, uzay aracının başka bir parçası tarafından engellendiği için gezegeni görüntülemek için ana kameralarını kullanamadı, ancak görüntüleri çekmek için Mercury Transfer Modülündeki küçük takip kameralarından yardım aldı.

BepiColombo uzay aracı gezegenin gece tarafına yaklaştı, ancak gündüz tarafının bir kısmı da görülebiliyor. Görüntüde ayrıca uzay aracının Merkür'e olan uzun yolculuğuna devam ederken ona güç sağlayan Güneş panellerinin bir parçası da görülüyor.

Bu uçuşun tamamlanmasıyla birlikte BepiColombo Merkür'ün yanından geçecek ve bir daha Venüs'e geri dönmeyecek. Ancak Solar Orbiter, 2022-2030 dönemi boyunca Güneş'e yaklaşırken altı adet Venüs uçuşu gerçekleştirecek.

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