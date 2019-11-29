Eşarj İstasyonları Ülke Geneline Yayılacak

Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri AŞ Genel Müdürü Cem Bahar, elektrikli otomobil şarj istasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Eşarj İstasyon Sayısı 450 Adete Çıkacak

Eşarj olarak ülke genelinde 30 şehirde, yaklaşık 300 adet şarj istasyonu bulundurduklarını belirten Cem Bahar, şu anki durumlarında pazarın en büyük oyuncusu olduklarını söyledi. Bu işe 2009 yılında başladıklarını vurgulayan Bahar, "Amacımız, kurduğumuz halka açık şarj istasyonları sayesinde elektrikli araç kullanıcılarının bir üyelik modeli altında bu istasyonları kullanmasını sağlamak." dedi.

Kolay erişim için alışveriş merkezi, restoran, otopark, otel, hastane ve benzin istasyonu gibi alanlara kurulmaya devam edilecek olan yeni şarj istasyonları ile birlikte 2020 yılında 45 şehirde yaklaşık 450 adet şarj istasyonuna ulaşmayı hedeflediklerini de belirtti.

Bununla birlikte isteğe bağlı özel şarj istasyonu kurulumu yaptıklarını da ekleyen Bahar, bunların sayısının ise yaklaşık 1,500 adet olduğunu söyledi. Gelecek yıl on beş yeni şehirde daha kurulumların yapılacağını söyleyen genel müdür, bu kurulumların vatandaşa büyük kolaylıklar sunacağını vurguladı.