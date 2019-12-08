Escobar Bombaladı! İngiltere'den Şok Huawei Çıkışı - Teknoloji Haberleri #73

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

İzmir'de 1 ay önce çalınan otomobil plaka tanıma sayesinde bulundu. Redmi Note 8 ailesi başarıya doymuyor. Netflix Türkiye, abone sayısı ile şaşırtıyor. Netflix Türkiye, denetimlerin artırıldığını açıkladı. Akıllı televizyonlar hakkında FBI'dan açıklama geldi. FBI, akıllı televizyonunuzun kamerasını bantla kapatın dedi.

Japonya'da 71 yaşındaki bir adam müşteri hizmetlerini 24 bin kere aradı ve gözaltında alındı. Rusya yabancı yazılım kullanmayacak. Amerika'da durmuş bir kalp insana nakil edildi ve kalp çalışmaya başladı. Google'ın kurucuları istifa etti. Geçtiğimiz günlerde Apple'ın bir açığını bulduğu için 300 TL ile ödüllendirilen Hüseyin Çoban, yeniden Apple'ın açığını buldu.

Escobar Fold 1 tanıtıldı. Qualcomm 3D Sonic Max teknolojisini duyurdu. Bu teknoloji sayesinde 2 parmak izi aynı anda okunabiliyor. Elon Musk, kişisel servetini açıkladı. BTK, ülkemizde bazı akıllı telefonları yasakladı. İngiltere Başbakanı, Huawei P20 Pro ile özçekim yaptı. Konu hakkındaki detaylar videomuz içerisinde yer almakta.

Hemen aşağıda bulunan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

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