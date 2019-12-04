Escobar Fold 1 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Escobar Inch, Escobar Fold 1 isimli katlanabilir akıllı telefon modelini tanıttı. Tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Escobar Fold 1, özellikleri ile şaşırtıyor. Gelin hep beraber Escobar Fold 1'in teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Escobar Fold 1 Özellikleri

Escobar Fold 1, 7.8 inç esnek AMOLED ekrana sahip. Akıllı telefon ikiye katlanabiliyor. Cihazın panelin kırılmaz ve Samsung Galaxy Fold'dan daha sert özel bir plastik türünden yapıldığı açıklandı. Escobar Fold 1, 8 GB RAM'e ve 512 GB dahili depolama alanına sahip.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alan akıllı telefonun arka tarafında iki adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 16 MP f/1.8 ana ve 20 MP ikinci kamera. Escobar Fold 1'in bataryasının kaç mAh olduğu açıklanmadı.

Tasarımı ile dikkat çeken Escobar Fold 1'in reklam filmini hemen aşağından izleyebilirsiniz.

Escobar Fold 1 Fiyatı

Dünyanın en ucuz katlanabilir akıllı telefonu olma ünvanına sahip olan Fold 1'in başlangıç satış fiyatı 350 dolar.