Pablo Escobar'ın Kardeşinden "Samsung Klonu" Yeni Katlanabilir Telefon

Pablo Escobar'ın biyolojik kardeşi Roberto De Jesus Escobar Gaviria bir süre önce katlanabilir cihaz tanıtarak büyük bir ilgi odağı olmuştu. Rakiplerine göre oldukça ucuz olan Escobar Fold 1'in ardından yeni bir Escobar Fold 2 duyuruldu.

Escobar Fold 2, kendisi FlexPai'ye oldukça benzeyen Escobar Fold 1'in yeni bir modeli. Escobar Fold 1 hala piyasaya sürülmemiş olsa da şirketin Fold 2'nin duyurusunu yaptığını belirtelim. Ayrıca dış görünüş olarak garip bir şekilde Samsung Galaxy Fold'u andıran Escobar Fold 2, özellikleriyle de şaşırtıyor.

Sekiz çekirdekli 2.84Ghz Qualcomm Snapdragon 855'e sahip olduğu iddia edilen telefonda 7,3 inç Dinamik Amoled ekran bulunuyor. Kutudan Android 10 ile çıkacağı dile getirilen Escobar Fold 2'nin beş kamera (16/12/12/10/8 megapiksel) barındırdığını da belirtelim. Bu özelliklere ve katlanabilir ekranına rağmen akıllı telefonun fiyatının yalnızca 399 dolar olması ise bir hayli şaşırtıcı.

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