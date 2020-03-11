Escobar Fold 2, Samsung Galaxy Fold'un Çok Kötü Bir Kopyası

Escobar Fold 2 katlanabilir telefonun Samsung Galaxy Fold’un tasarımı ve arayüzünü alan bir cihaz olduğunu biliyorduk. Ünlü teknoloji YouTuber’un videosu Escobar katlanan telefonun kötü bir kopya olduğunu ortaya koydu.

Pablo Escobar’ın biyolojik kardeşi Roberto De Jesus Escobar Gaviria, katlanabilir cihaz tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Samsung’un katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold’a tasarımsal olarak oldukça benzeyen telefon, uygun bir fiyatla satışa sunulmuş ancak çoğu kullanıcıya ulaşmamıştı. Escobar Fold 2, Şubat 2020’de duyurulmuş ve yine Galaxy Fold’un bir kopyası olarak karşımıza çıkmıştı. Ünlü YouTuber Marques “MKBHD” Brownlee, Escoba Folding Phone’un Galaxy Fold’un birebir kopyası olduğunu ve bunun gizlenmek için ne kadar az çaba harcandığını gösterdi.

YouTuber’ın Escobar Fold 2 incelemesinde ilk dikkat çeken şey, altın sticker’ların çıkarılmasıyla ortaya çıkan Samsung yazısı. Menteşedeki altın çıkartmalar söküldüğünde Samsug logosu açıkça görülüyor. Escoba, telefonu tasarımsal olarak farklı kılmak adına neredeyse hiç çaba sarf etmemiş; sticker yapıştırmakla yetinmiş.

Escobar’ın kötü Galaxy Fold kopyası bu telefonuna herkes sahip olamıyor. Siparişi sadece önde gelen teknoloji YouTuber’ları veya teknoloji blogger’ları, gazetecilere ulaştırıldığı söyleniyor. Ancak inceleme videosunu çeken Marques “MKBHD” Brownlee, bu şartları sağlamasına rağmen Aralık’ta verdiği Escobar Fold siparişinin hala kendisine ulaşmadığını söyledi. Ayrıca Escobar’ın Youtube kanalındaki D-list ünlülerin Cameo servisinden (sizin için özel video çekmeleri için ünlülere ödeme yapmanıza izin veren bir web sitesi) geldiği ileri sürüyor.