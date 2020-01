ESET Ebeveynlere İnternette Çocuklarını Nasıl Koruyacağını Anlatıyor

Ürettiği siber güvenlik ürünleri ile tanıdığımız ESET, çocukların daha güvenli internet kullanmasını sağlamak üzere yeni bir internet sitesini Türkçe dil desteği ile yayına aldı. Safe for Kids ismiyle açtığı internet sitesi üzerinden ebeveynlere güvenli internetin nasıl sağlanabileceğini anlatan şirket, çeşitli yazılı içeriklerle ailelere destek olmak istediğini dile getirdi.

Bu girişim tüm dünyada ailelerin ve okulların başvurabileceği bir eğitim kaynağı sağlayarak, çocuklar için daha güvenli bir online dünya oluşturmayı hedefliyor. ESET’in Türkiye ofisi, Safer Kids Online Girişimi çerçevesinde Türkçe hazırlanmış içeriklere sahip saferkidsonline.eset.com internet sitesini devreye soktu.

ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, “Ebeveynler her ne kadar ellerinden geleni yapsalar da, çocuklarını dijital dünyada nasıl koruyacaklarını her zaman bilemeyebiliyorlar“ tespitini yaptı. Erginkurban, “Dijital konularda başvurulabilecek bir kaynağa ihtiyaç vardı. Hem global olarak hem de Türkiye’de. ESET Türkiye olarak yerelleştirilmiş Türkçe içerikle bu ihtiyaca cevap vermeye çalıştık. Safer Kids Online’in küresel tespitlerini paylaşmanın yanı sıra önümüzdeki dönemde Türkçe yerel içerikleri de arttırma planımız var. Bu çalışmayla çocukların güvende olmasına destek veren, ailelerin ve okulların başvurabileceği bir bilgilendirme kaynağı olmayı hedefliyoruz“ diye konuştu.

Safe for Kids neler sunuyor?

Rehberlik ve tavsiye sunmayı amaçlayan içerikler, sıkça sorgulanan temel konular etrafında şekilleniyor. Çocuğunuzun selfie paylaşma risklerine ilişkin farkındalığı artırma, siber zorbalık işaretlerini anlama veya çocukları online avcılardan koruma gibi konular bunların arasında yer alıyor. Sitede ayrıca 8 yaş üzeri çocukları hedefleyen bir video serisi, 11 yaş üzeri çocuklar için çizgi öyküler ve ebeveynler ile okullar için uzman makaleler de var.

Safer Kids Online sitesi ayrıca ebeveynlerin çocuklarının online durumunu denetlemesine imkan veren ESET Parental Control for Android gibi ebeveyn kontrolü yazılımları hakkında tavsiyeler de sunuyor. ESET Parental Control, uygunsuz web içeriğini kontrol etme ve çocukların belirli cihazlarda harcadığı vakti takip etmenin yanı sıra kullandıkları uygulamaların uygunluğunu yönetme imkanı sağlıyor.