eSIM Teknolojisi Yakında Ülkemizde Kullanılmaya Başlanacak!

SIM kartlar artık tarihe karışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, eSIM teknolojisinin ülkemizde de kullanılmaya başlayacağının müjdesini verdi.

Gömülü SIM teknolojisi sayesinde mobil abonelerin cihazlarında fiziksel SIM kartların bulunmasına gerek kalmayacak. Vodafone’un sponsorluğunda gerçekleşen TEKNO B2B etkinliğinde konuşan Ömer Fatih Sayan, söz konusu SIM kartların yönetiminde kullanılacak sunucuların ve sistemlerin yurt içinde bulunması konusunda da BTK'nın gerekli hassasiyeti gösterdiğine dikkat çekti.

Sayan açıklamasının devamında "Bu teknolojinin ülkemize yine belirli oranlarda yerlilik şartıyla getirilerek vatandaşlarımızın istifadesine sunulması gerekiyor." dedi.

eSIM Teknolojisi Hangi Ülkelerde Kullanılıyor?

Mobil operatörlerin şebekelerine fiziksel SIM karta ihtiyaç duymadan erişebilme imkanı sağlayan eSIM teknolojisi için BTK’nın yasal çalışmalarının ardından operatörler de abonelerine bu desteği sunabilecek. Şu anda dünya genelinde eSIM desteği veren 24 ülkeden 46 operatör bulunuyor. Ülkelerin listesi şöyle; ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Almanya, İspanya başta olmak üzere Norveç, Polonya, Katar, İsveç, Tayvan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri.

eSIM teknolojisi hakkında detaylı bilgilere sizler için hazırladığımız blog yazımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Sizler ülkemizin eSIM teknolojisine geçiş yapacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!