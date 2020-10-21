eSIM Ülkemizde Hayata Geçiyor: Açıklama Yapıldı

Mobil operatörlerin şebekelerine fiziksel SIM karta ihtiyaç duymadan erişebilme imkanı sağlayan eSIM teknolojisi hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan önemli açıklamalar yaptı. eSIM ne zaman kullanılacak? sorusu merak ediliyor. İşte yapılan açıklama ve detaylar.

eSIM Ne Zaman Kullanıma Açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından yapılan açıklamada BTK'nın gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdiği bilgisi aktarıldı. Sayan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Tamamen Türk mühendislerince geliştirilmiş olan ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM, yakın zamanda ülkemizde hayata geçecek. Ocak ayında GSM birliğinden sertifikasyon alarak, eSIM teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üreten 4 ülkeden biri olduk. eSIM'lerle artık yeni bir dünya bizi bekliyor. eSIM mimarisi, hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşlarımızın günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacak.

eSIM teknolojisi beraberinde pek çok avantajı da getirecek: Üretim süreçlerinin çevreye olumsuz etkileri minimuma düşecek. Kartların; bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetleri ortadan kalkacak. Yakın zamanda eSIM'in uygulama örneklerini, bir çok alanda ve sektörde görmeye başlayacağız. Bu çerçevede BTK, eSIM teknolojisi için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdi. MilliTeknolojiHamlesi'nden aldığımız güçle, ülkemizi her alanda ileriye taşımaya devam edeceğiz."

1️⃣Tamamen Türk mühendislerince geliştirilmiş olan ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak #eSIM, yakın zamanda ülkemizde hayata geçecek.



Ocak ayında GSM birliğinden sertifikasyon alarak, eSIM teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üreten 4 ülkeden biri olduk. pic.twitter.com/KMqMHrOfpy — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) October 20, 2020

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