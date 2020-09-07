Prof. Dr. Esin Şenol'dan Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile okulların 21 Eylül 2020 tarihinde açılmasına karar verildiğini duyurmuştu. Alınan bu kararın ardından günlük vaka sayılarında hızlı bir artış yaşanmaya başlandı. Günlük vaka sayılarının 1600'e kadar ulaşmasından ötürü insanların kafasında "21 Eylül'de okullar açılacak mı?" gibi sorular meydana geldi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, yüz yüze eğitim için çok önemli tavsiyelerde bulundu.

Prof. Dr. Esin Şenol: Yüz Yüze Eğitim İçin Vakalar 500'ün Altına İnmeli

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, "Salgının dünyada tekrar yükselme eğilimine girmesi söz konusu. Pek çok ülkede riskli bölgelerde tekrar kısıtlamaya yönelik kararlar uygulanmaya başlanıyor. Mesela Avusturalya, İspanya, Yeni Zelanda gibi ülkeler tekrar yeni kısıtlamalara gidiyor. Virüsün pek çok ülkede kontrol altına alınmışken şimdi yeniden yükselmesi, okulların açılması nedeniyle yaşanan bir deneyimleme" şeklinde konuştu.

Okullar açıldığında bir ülkede vaka sayılarının artış göstermesi halinde toplumdaki pandemiyle baş etme yollarının tekrar devreye girdiğini belirten Şenol, "Türkiye'de salgın tekrar yükselme eğilimine girdi ve bu henüz okulları açamamışken oldu. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey, toplumda salgını mutlaka kontrol altına alma çabalarına tekrar dönmektir, alınan önlemleri tekrar tekrar gözden geçirmektir. Biz ve Amerika gibi ülkeler, birinci dalganın ikinci pikine doğru bir yükselme görüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Şenol, "Okulların açılabilmesi için toplumdaki salgının kontrol altına alınması şart. Okullarda mesafenin korunacağı, altyapının iyi hazırlandığı ve temaslı çalışmanın iyi yürütüleceği bir sistemin derhal kurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: