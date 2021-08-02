Eski Android Telefonlar İçin Destek Sona Eriyor!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google, eski Android telefonlar ile ilgili oldukça kritik bir karar aldı. Şirket tarafından alınan karara göre eski Android sürüme sahip olan cihazlar için verilen destek sona erecek.

Google, Eski Android Telefonlara Destek Vermeyecek

ABD'li teknoloji devi Google, eski Android telefon kullanıcılarını oldukça üzecek bir adım atmaya karar verdi. Aktarılan bilgilere göre Android 2.3.7 (Gingerbread) veya daha eski sürüme sahip olan cihazlar üzerinden Google uygulamalarında oturum açılamayacak.

Kullanıcılar, 27 Eylül itibarıyla Eski Android sürüme sahip olan akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden Gmail, YouTube, Play Store, Drive ve Haritalar gibi uygulamalarda oturum açamayacak. Eski sürüme sahip Android kullanıcıları, hesaplarına giriş yapılmaya çalışıldığı takdirde hata ile karşı karşıya kalacak.

Teknoloji devi, kullanıcıların hesap gizliliğini korumak için böyle bir karar verildiğini ileri sürdü. Google hizmetlerini kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların Android 3.0 veya daha üzeri bir sürüme geçmesi gerekecek. Telefona belirtilen Android güncellemesi gelmemişse kullanıcıların Google uygulamalarında oturum açabilmek için yeni bir akıllı telefon satın alması gerekecek.

Eski android sürümüne sahip olan bir akıllı telefona ya da tablete sahip olan kullanıcılar, web tarayıcısı üzerinden Google hizmetlerinde oturum açabileceğini belirtelim. Dolayısıyla YouTube, Drive, Gmail gibi uygulamalar web tarayıcısı üzerinden kullanılabilecek.

Google tarafından alınan bu karar, Android kullanıcılarının büyük bir kısmını etkilemeyecektir çünkü Gingerbread ve daha eski Android sürümü oldukça az kullanım oranına sahip. Ayrıca bu sürümlerin kullanım oranları çok az olduğu için yıllardır "diğer" kategorisine dahil ediliyor.

Google Play'de Güncelleme Almayan Uygulamalar Kaldırılacak

Teknoloji devi, Android mağazasını daha güvenli hale getirmek için kollarını sıvadı. Geçtiğimiz günlerde alınan bir karara göre nadiren güncellenen ya da yayımlandıktan sonra hiç güncellenmemiş olan uygulamalar, Google Play Store isimli Android uygulama mağazası üzerinden direkt olarak kaldırılacak.

Son 90 gün içerisinde geliştirici hesaplarına hiç giriş yapmamış geliştiricilerin tüm uygulamaları mağazadan çıkarılacak. Google ayrıca 1000'den daha az indirme almış olan tüm uygulamaları listeleme dışı bırakmak istiyor.