Eski Apple Yöneticisi Gizemli Bir Kitap Yazdı

Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olarak kabul edilen Apple, ilginç gizemleri ile biliniyor. Eski bir Apple yöneticisi şirketin bazı sırlarını açığa çıkarabilecek kitabıyla bu gizeme ışık tutuyor. İşte haberimizin detayları.

Teknoloji devi Apple, uzunca bir süredir çalışmalar yürütüyor. Kuruluş, dünya genelinde ciddi bir popülariteye sahip. Apple tarafından geliştirilen ürünler bu kitle tarafından genellikle çok beğenilir. Apple'ın şeffaf bir şirket olduğu ve şirket bünyesinde yapılan her işlemin doğru olduğu ise henüz muamma.

Eski Apple yöneticisi engellenmeye çalışılıyor

Eski bir Apple çalışanı olan Tom Sadowski Şirket içinde önemli bir yere sahipti. Sadowski, 2014 ile 2019 yılları arasında Almanya, Avusturya ve İsviçre'ye özel App Store'un en çok aranan kişisiydi.

Apple ile ilgili bir kitap yazan bu adam, Apple tarafında memnuniyetsiz bir ifadeye neden oldu. Apple ise, bu kitabın yayınlanmasına ve kitapseverlerle buluşmasına bile karşı. Kitap "App Store Confidential" olarak isimlendirildi ve kitabın hem ön hem de arka kapağına bakıldığında sağlam gibi görünüyor. Kitabın arka kapağına düştüğü notta Apple ile ilgili samimi bir sunum hazırlandığını da ifade ediyor.

Kitapta Apple ile ilgili çok fazla gönderme var ve bunlar şirketin başına ağrıtabilir. Özellikle de App Store pazarının çok ciddi miktarda büyümesi kitapta ayrıntılı olarak anlatılıyor. Sizce Apple'ın eski çalışanı tarafından şirket içinde olanlarla ilgili kitap yazılması doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.