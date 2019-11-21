Eski Arkane Studios Geliştiricileri, Wolfeye Studios'u Kurdular

Arkane Studios ile tanıdığımız Raphael Colantonio ve Julien Roby, Wolfeye Studios adı altında yeni bir stüdyo kurduklarını duyurdular.

Colantonio, stüdyodaki Başkan ve Yaratıcı Yönetmen pozisyonlarından 2017 yılında, Roby ise Baş Üretici pozisyonundan 2009 yılında ayrılmıştı. Julien Roby daha sonradan 2K Games çatısı altında Borderlands: The Pre-Sequel oyununda Baş Üretici ve Mafia 3 oyununda da Kıdemli Üretici pozisyonlarında yer almıştı.

Kurdukları yeni Wolfeye Studios ile hedefleri ise oyuncuların her bir oynanışta farklılık gösterecek eylemlerine ve kararlarına karşılık verecek olan zengin bir şekilde simüle edilmiş dünyada kendi maceralarını yaşayabilecekleri oyunlar yaratmak olacak.

Stüdyonun açılışı sırasında yayınlanan basın bildirisinde konuşan Wolfeye Studios Başkanı ve Yaratıcı Yönetmeni Raphel Colantonio, "Biraz mola verdikten ve çeşitli video oyun şirketleri için danışmanlık yaptıktan sonra, yeni bir macera için hazırım." yorumunda bulundu ve devam etti. "AAA pazarı riskten kaçınıyor ve yenilikçilik de bundan zarar görüyor. Bir Oyun Tasarımcısı olarak yeni fikirleri ve yaklaşımları denemek istiyordum ve bağımsız oyunların bunu yapmak için en iyi alan olduğuna inanıyorum."

Wolfeye Studios Üst Yöneticisi ve Baş Üreticisi Julien Roby ise "Bu, Raf ile yeniden çalışmak, eşsiz ve oynamayı sevdiğimiz türden derinliği olan oyunları yaratabilmek için inanılmaz bir fırsat. Dünya üzerine yayılmış bir takım olarak çalışma kararı, vizyonumuzu üretmeye yardımcı olmaları için endüstrideki en iyi yetenekleri olabileceğimiz anlamına geliyordu." diye ekleme yaptı.

Wolfeye Studios, yeni projesini 13 Aralık 2019 Cuma günü TSİ 04:30 sıralarında başlayacak olan The Game Awards 2019 sırasında duyuracak. O zamana kadar eğer isterseniz şuradan stüdyonun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.