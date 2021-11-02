15 Yıllık Eski Bilgisayarda Windows 11 Çalıştırıldı! (Video)

Bir kişi, eski bilgisayarda Windows 11 çalıştırmayı başardı. Teknik olarak Intel Pentium 4 işlemcili bilgisayara Microsoft'un yeni işletim sisteminin kurulamaması gerekiyordu. Kullanıcı tarafından paylaşılan video, bunun mümkün olduğunu gözler önüne serdi. Paylaşılan videoya dair detaylar haberimizde.

Eski Bilgisayarda Windows 11 Çalıştırmak Mümkün

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11 isimli yeni işletim sistemini 5 Ekim 2021 tarihinde yayımladı. Yeni işletim sistemi yalnızca yeni işlemcileri destekliyor ancak bir kullanıcı, 15 yıllık bilgisayarında Windows 11 çalıştırmayı başardı.

Carlos S. M. İsimli kullanıcı, Windows 11 yüklü olan bilgisayarına ilişkin görüntüleri YouTube üzerinden yayımladı. Yayımlanan video, 15 yaşındaki işlemcinin yanı sıra tüm bileşenlerin ne kadar eski olduğunu gözler önüne serdi.

Bilgisayarın bileşenleri arasında 3.6Ghz'de çalışan ve ilk olarak 2006 yılında piyasaya sürülen bir Intel Pentium 4 661 işlemci bulunuyor. İşletim sisteminin minimum gereksinimleri dahi karşılamayan bilgisayarın işlemcisi tek çekirdeğe sahip.

Carlos'un bilgisayarındaki tek eski bileşen işlemci değil. Bilgisayarda 800Mhz'de çalışan 4 GB DDR2 RAM yer alıyor. DDR2 ilk olarak 2003 yılında satışa sunulmuştu. Bileşenler arasında 2008 yılında piyasaya sürülen Asus P5Q model anakart da bulunuyor.

PC'de Nvidia GeForce GT710 ekran kartı yer alıyor. Bu ekran kartı da 2006 yılında çıkışını gerçekleştirmişti. Bilgisayarın depolama tarafında ise 120 GB SSD yer alıyor. Her şeye rağmen Carlos, Windows 10 PE yükleyicisini kullanarak Windows 11'i bilgisayarına yüklemeyi başardı.

Windows 11 in Cedar Mill Pentium 4



Machine specifications:



Intel Pentium 4 661 3.6 GHz

ASUS P5Q

4 GB DDR2 800

Nvidia Geforce GT 710

120 GB SSD



Installed using Windows 10's PE installer pic.twitter.com/n5gTg9csKA — Carlos S. M. (@Carlos_SM1995) October 14, 2021

Yayımlanan videoya baktığımızda bilgisayarda CPU-Z dahil olmak üzere birçok programın çalıştırıldığını görüyoruz. Teknik olarak, Windows 11'in Intel Penitum 4 661 işlemcisinin yer aldığı bilgisayara kurulamaması gerekiyordu. Öyle ki Microsoft'un yayımladığı belge, yeni işletim sisteminin en az 1GHz veya daha yüksek saat hızına sahip çift çekirdekli bir işlemcinin gerektiğini gözler önüne seriyor.

Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan 11 dakika uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

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