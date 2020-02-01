Eski BioWare Çalışanlarının Stüdyosu, Bilim-Kurgu RYO Üzerinde Çalışıyor

Wizards of the Coast tarafından kurulan yeni Archetype Entertainment stüdyosu yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Söylenene göre bu yeni oyun, hikaye odaklı bilim-kurgu rol yapma oyunu olacakmış.

Wizards of the Coast bildiğiniz gibi Magic: The Gathering ve Dungeons and Dragons oyunlarının yayıncısı ve yeni bir stüdyo kurduğunu aslında ilk kez duymuyoruz. Öyle ki, bahsi ilk olarak geçtiğimiz Nisan ayında geçmişti ama o ara adına dair hiçbir şey söylenmemişti.

Stüdyonun adını nihayet öğrenebildik. Austin şehrinde kurulmuş olan stüdyonun adı Archetype Entertainment ve iki eski BioWare emektarı tarafından yönetiliyor. Baldur's Gate, Dragon Age: Origins, Neverwinter Nights ve Star Wars: Knights of the Old Republic projelerinde yer almış olan eski Yaratıcı Yönetmen ve Baş Tasarımcı James Ohlen ve eski Canlı Servisler Başkanı Chad Robertson.

Şu an için üzerinde çalıştıkları projeye dair pek bir bilgi verilmiyor. Sadece birden fazla platforma çıkacak ve yeni bir bilim-kurgu evreninde geçecek olan rol yapma oyunu olacakmış. Ayrıca stüdyonun misyon bildirisinde ise "Oyuncuyu etkili seçimler ile sanatsal kişisel anlatının orta yerine bırakan, hikaye odaklı rol yapma oyunlarına her daim bir yer olacağına inanıyoruz. Hedef kitlemizin farklılığını temsil eden oyunlar yaratacağız." sözlerine yer verilmiş.

Bakalım bu gizemli proje ile ilgili ilk gerçek detayları ne zaman öğreneceğiz? Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.