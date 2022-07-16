Eski Bir Xiaomi Telefonu Temmuz Ayı Güncellemesine Kavuştu

Xiaomi, küresel olarak Mi A3 için Temmuz 2022 güvenlik güncellemesini kullanıma sundu. İlginç olan ise Mi A3 üç yıl önce piyasaya sürüldü ve Xiaomi'nin bu güncellemeye ulaşan en eski telefonu konumunda.

Bu, güncellemenin cihaz için sondan bir önceki güncelleme desteği olduğu düşünülüyor. Mi A3, son yazılım güncellemesinden sonra destek dışı listesinde diğer eski telefonların arasına katılacak.

Mi A3, Android 9.0 ile birlikte geldi ve Android 11'e kadar süren güncelleme desteğine sahip oldu. Varlığının üç yılı boyunca düzenli yazılım güncellemelerinden yararlandı. Xiaomi, cihaz için üç yıllık güvenlik yamaları ve güncellemeleri sözü vermişti. Şimdi ise üç yıl sonra bu vaadi gerçekleştirmenin zirvesinde.

Yeni Güncelleme Nereden İndirilebilir?

Gelen bu yeni güncelleme Mi A3'ünüzü Temmuz 2022 güvenlik sürümüne yükseltecek. Güncellemenin daha ince detaylarını güncellemeyi gerçekleştirdiğiniz ekrandan okuyabilirsiniz.

Güncellemeye uygun Mi A3 akıllı telefonlar, kablosuz (OTA) güncellemesi aracılığıyla Temmuz 2022 güvenlik güncellemesini alacak. Alternatif olarak kullanıcılar, Xiaomi Firmware Updater'ı kullanarak güncellemeyi indirebilir. Avrupa'daki Mi A3 modelleri en son Haziran 2022'de güncelleme almıştı.