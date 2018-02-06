Eski Çalışanlar Uyarıyor: "Sosyal Medya İntihara Sürüklüyor"

Günün büyük bir bölümünü harcadığımız sosyal medyanın insan psikolojisine olan etkileri araştırıldı. Hem de sosyal medya şirketlerinde çalışmış kişiler tarafından yürütülen araştırmada tüm kullanıcıların göz önünde bulundurulmaya dikkat edildiği ifade ediliyor.

Daha önce Google ve Facebook'ta çalışmış olan kişiler tarafından başlatılan araştırmada, sosyal medyanın günlük hayata olan olumsuz yanları ortaya konuldu. Bu araştırma sonrasında The Truth About Tech (Teknoloji Hakkındaki Gerçek) isimli bir kampanya başlatan araştırmacılar, devletlerden yardım alıp çocukların sosyal medya kullanım oranlarını azaltmak istediklerini açıkladılar. İlk olarak ABD üzerinde faaliyete geçecek olan bu kampanya, 55 bin okula araç-gereç gönderilerek başlatılacak.

Ayrıca The Truth About Tech kampanyası için 50 milyon dolar yatırım sağlanması bekleniyor ve bu yatırımın iki farklı amaç için kullanılacağı da dile getirildi. Kampanyayı başlatanlardan ve bir dönem Google’ın etik danışmanlarından olan Tristan Harris yaptığı açıklamada, internet şirketlerinin günümüzdeki etkilerinden endişe duyduğunu ifade etti. Ayrıca Harris “İki milyar kişinin (Google’ın merkezindeki) 50 kişi tarafından yönlendirildiği konusunu kimse konuşmuyor ve insanlar bilgisiz kalıyor" açıklamasını yaparak eski şirketini eleştirmeyi ihmal etmedi.

Bunlara ek olarak sosyal medyanın etkilerini araştıran grup yaptığı açıklamalarla da dikkat çekmeyi başardı. "Teknoloji akıl sağlığımızı, demokrasimizi, sosyal ilişkilerimiz ve çocuklarımızı etkiliyor. Sosyal medya şirketleri bizi ekrana yapıştırmak için artan bir şekilde ikna etme yöntemleri kullanmak zorunda kalıyorlar.” sözlerini dile getiren araştırmacı grup, sosyal medya şirketlerine karşı savaş başlatmış durumda.