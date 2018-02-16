Eski CIA Ajanı, 2118 Yılından Geldiğini Bu Fotoğrafla Kanıtladı

İster inanın ister inanmayın, "çok gizli" bir CIA misyonu sırasında, geleceğe yolculuk yaptığını iddia eden bir adam var. Hatta 2118 yılına dair fotoğraflı kanıtının olduğunu dahi söylüyor.

Apex TV tarafından yayınlanan videoya göre, Alexander Smith adlı kişi 1981 yılında CIA için çalışırken gizli bir deney çalışması sırasında geleceğe yolculuk yaptığını iddia etti.

YouTube'taki videoda istihbarat ajanlarının kendisini aradığını ve röportaj yaparak hayatını riske attığını söyleyen Smith, uzun yıllardır saklanarak yaşadığını belirtiyor. CIA ajanı olduğunu ve 1981 yılından bu yana zamanda yolculuk yaptığını söyleyen Smith, cebinden uzun, yeşilimci ve fütürist görünüme sahip binalardan oluşan bir fotoğraf çıkardı.

Fotoğrafı çektiği sırada şehrin dışında olduğunu söyleyen esrarengiz adam, "Bu resim 2118 yılında çekildi ve oraya gittiğim yer bir şehirdi. Bu resmi nereden çektiğimi asla unutmayacağım. Şu ana kadar size bu resmi göstermek için beklemeyi seçtim, çünkü dünyanın görmek için hazır olup olmadığını bilmiyordum. Bu, geri alabileceğim bir geleceğin fotoğrafıydı" diyor.

Fotoğrafın, zaman yolculuğu nedeniyle bozulduğunu söyleyen Smith, "Hükümet orijinal fotoğrafa el koydu, ancak benden almadan önce düzenlediğim kopyayı almayı başarmıştım" ifadelerini kullanıyor.

Smith'in inanılmaz boyutlara varan iddiaları sadece bununla da sınırlı değil. Uzaylıların çok uzun bir zamandır dünyamızı ziyaret ettiğini ve ülkelerin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler yaptığını söyleyen zaman yolcusu şöyle diyor, "21. yüzyılın ortalarından bu yana yabancı varlıklar bizi ziyaret ediyor. Uzaylıların dünyamızı işgal etmeyeceğini biliyorum. Çünkü onlar düzenli olarak bizleri ziyarete geliyor ve görüşmeler gerçekleştiriyor"

Smith, gelecekte insanoğlunu bekleyen asıl tehlikenin küresel ısınma olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Herkesin bildiği gibi insanlık için bir numaralı tehdit küresel ısınmaya bağlı olarak yükselen deniz seviyesi ve atmosferdeki CO2 artışı. Dünyanın berbat bir yer haline gelmesini engellemek istiyorsak şimdi harekete geçmeliyiz"

2030 Yılından Geldiğini Söylüyor

Bu şaşırtıcı iddialara rağmen zaman yolculuğu hikayelerini ortaya atan ilk kişi Smith değil. Sun Gazetesi'ne göre, Noah adındaki bir adam 2030 yılından geldiğini söylüyor. Gelecekte dünyada neler olacağını bildiğini kanıtlamak için yalan testine sokulan adam, şaşırtrıcı bir şekilde testi geçmeyi başardı.

Noah, 2020 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçileceğini ve yapay zeka devrimiyle dünyanın radikal bir değişim yaşayacağını iddia ediyor.

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