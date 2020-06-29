Eski Elektronik Cihazlarınızdaki Bilgilerinize Ne Oluyor? İşte Kullanılan Yeni Teknik

Eski elektronik cihazlarınızı çöpe attığınızda mutlaka aklınıza bilgilerinize ne olduğu sorusu gelmiştir. Normal şartlarda cihazınızı çöpe atsanız bile, bilgileriniz olduğu gibi kalır. Fakat yeni bir şirket bunu çözdüğünü söylüyor.

Veri güvenliği şimdilerde dünyanın en önemli konularından birisi olarak görülüyor. Sadece mevcut kullandığınız elektronik cihazlar için değil, aynı zamanda çöpe attığınız ürünlerde de veri güvenliği büyük bir problem. Kocaeli'de kurulan entegre elektronik atık geri dönüşüm firması, bu konuda yeni bir sistem geliştirdi.

Eski elektronik cihazlarınızdaki bilgileriniz geri dönüştürülüyor

Bilgisayarlar, cep telefonları ve tablet bilgisayarların içerisinde kişilere, kurumlara ve bankalara ait bilgilerin olduğu hard diskler, hafıza kartları, cep telefonları, CD'ler ve flaş bellekler bu şirket sayesinde koruma altına alınıyor. Son derece güvenli bir şekilde geri dönüştürülüyor.

Eski cihazınız geri dönüştürüldükten sonra piyasaya yeniden satışı yapılmak üzere sunulabiliyor. Fakat standart geri dönüştürmeden farkı ise verilerinizin tamamen silinmesi. Eğer bilgisayarınıda veya cep telefonunuzda kredi kartı bilgileriniz de dahil olmak üzere size ait detaylar bulunuyorsa başınız belaya girebilir.

Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde de faaliyetlerini devam ettiren bu şirket, yaklaşık olarak 16 yıldır hizmet vermeye devam ediyor. Muhtemelen ilerleyen yıllarda buna benzer şirketlerin sayısında artış yaşanacak. Peki siz çöpe attığınız elektronik cihazlarınızdaki bilgilerinizin güvende olduğunu düşünüyor musunuz? Yorumlar bölümünden bizlere belirtebilirsiniz.