Eski Facebook Çalışanları, Facebook'un Korkusunu Açıkladı

Eski Facebook çalışanları, Apple'ın yeni kararının sosyal medya şirketine ne kaybettirebileceğini, şirketin Apple'ın uygulama izleme şeffaflığı kararına neden bu kadar çok karşı çıktığını açıkladı. Peki, sosyal medya devi neden iOS 14.5'le gelecek yeni App Store kuralına uymak istemiyor?

Eski Facebook Çalışanlarına Göre Facebook Ne Kaybedecek?

Apple'ın iOS 14.5'te uygulamasını App Store'da barındırmak isteyen uygulama geliştiricilerine uygulama izleme şeffaflığına uymayı şart koşması ile Facebook cephesinde birtakım hareketlilikler yaşanmıştı. Dünyanın önde gelen şirketlerinden Facebook, Apple'ın kararından vazgeçmesi için çeşitli kampanyalar başlatmış ve teknoloji devine karşı başlattığı savaşa diğer işletmeleri de davet etmişti.

Facebook ve diğer uygulama geliştiricilerinin uyması gereken kural, uygulamanın kullanıcıları izlemek için hangi verileri kullandığını açıklamayı ve kullanıcıların kendisinden izin almayı içeriyordu. Facebook, uygulama izleme şeffaflığına karşı başlattığı kampanyayı kararlılıkla sürdürdü. Bu süre içerisinde çok okunan gazetelere tam sayfa reklam verdi ve küçük işletmeleri Apple'a karşı açtığı savaşa katılmaya davet etti.

Şirketin Apple'ın yaptığı değişikliklere karşı ileri sürdüğüğ ana argümanlardan biri, uygulama izleme şeffaflığının Facebook'un reklam araçlarını kullanan işletmelere zarar vereceği oldu ancak eski Facebook çalışanı Henry Love, CNBC'ye yaptığı açıklamada birçok işletmenin bu değişikliğin farkına bile varamayabileceğini söyledi.

Sosyal medya platformlarının elinde daha az reklam izleme verisinin olması, Facebook ve müşterilerinin reklamları şu anda olduğu gibi etkili bir biçimde kullanıcı hedeflemesinin önüne geçecektir fakat birçok işletme, reklam hedeflemesi için çok fazla veriye ihtiyaç duymayabilir. Örneğin Teksas'taki küçük bir kafe, Facebook'un gelişmiş kullanıcı hedefleme seçeneklerine değil, yaş aralığı ve posta kodu gibi seçeneklere başvuruyor.

Love, herhangi bir restoran sahibine IDFA'nın ne olduğu sorulduğunda hiçbirinin buna cevap verebileceğini zannetmediğini söyledi ve bu değişiklik büyük ölçüde Facebook'u etkilediğini, küçük işletme sahiplerini etkilemediğini belirtti.

Eskiden Facebook'ta çalışan Love, Apple'ın yaptığı değişiklikten etkilenebilecek az sayıdaki küçük işletme sahiplerinin arasında hedeflemede uzman kişileri işe almış küçük işletmelerin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Uygulama izleme şeffaflığının reklamverenlerin bir reklamı kaç kişinin görüntülediğini ve reklamı görüntülemesinden sonra kişinin bir satın alma işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini öğrenmesine imkan tanıyan hedefleme aracının eskisi gibi kullanılmasının önüne geçeceği düşünülüyor.

CNBC'ye göre bu tür verilere artık eskisi gibi erişilememesi, Facebook'u büyük ölçüde etkileyebilir çünkü reklamcılar, Instagram ve Facebook reklamlarının ne kadar etkin olduğundan emin olamazsa başka hizmetlere yönelebilir.