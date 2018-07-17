Eski Galatasaray’lı Didier Drogba, Kripto Para Sektörüne Giriyor

Başarılı bir futbol geçmişi olan eski Galatasaray’lı, Fildişi Sahili’nin eski takım kaptanı ve bir Chelsea efsanesi olan Didier Drogba, şimdi de kripto para sektörüne giriş yapmaya hazırlanıyor. Drogba, “ALL.ME” isimli kripto para platformunda temsilci olarak görev yapacak.

Drogba, hem saha içinde hemde saha dışında her zaman örnek bir futbolcu ve örnek bir insan olmuştu. Ünlü futbolcu, iki kez “Afrika’da Yılın Futbolcusu Ödülü”nü kazanmasının yanı sıra, 19 Mayıs 2012 tarihinde Chelsea ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı. Futbolun ülkesinde ve Afrika’da gelişmesi adına birçok projede yer alan Drogba, futbol dışında da özellikle sağlık sektörünün Afrika’da geliştirilmesi amacıyla çeşitli yardım kampanyalarında ve projelerde yer almıştı.

Şimdilerde ise farklı bir görev ile karşımıza çıkan Drogba, bundan böyle ALL.ME isimli kripto para platformunun temsilcisi olacak. Drogba, platforma olan inancının oldukça yüksek olduğunu belirtirken, ALL.ME platformunun kurucusu “Artak Tovmasyan” da yeni proje hakkında, “Bu proje, sosyal medyayı, kripto parayı ve ticareti bir araya getiren ilk dijital platform olacak. Şimdiye kadarki dijital platformlar tüm reklam gelirlerini kendileri alıyorlardı ancak biz reklam gelirlerimizin yarısını kullanıcılarımızla paylaşacağız (kullanıcıların aktifliğine bağlı olarak).” ifadelerini kullandı.

Projenin web sitesine göre, kullanıcılar etkinliklerine, popülerliklerine ve içeriklerine göre çeşitli ödüller kazanacak. Platformu kullananlar, bir reklam hesabını profillerinden etkinleştirebilecek ve ardından takipçileri tarafından görülebilen reklamlara sahip olacaklar. Kullanıcılar reklamı görüntüleyen kullanıcı sayısına göre ALL.ME tokeni alacaklar. Kazanılan ALL.ME tokenleri, profil temaları, sticker’lar, hediyeler ve aylık müzik aboneliği gibi şeyler satın almak için kullanılabilecek. Kullanıcılar ayrıca, isterlerse tokenlerini satabilecekler veya tokenlerini Bitcoin ile değiştirebilecekler.

Şirket, şu ana kadar yapılan 4 adet ön satış ile 30.5 milyon dolara kadar bir ön bütçe oluşturduklarını belirtiyor. Şirket, projeyi başlatacak yeterli paraya şimdiden ulaştığı için şirketin ICO’sunun (ilk dijital para arzı) 2018’in dördüncü çeyreğine kadar ertelendiği ifade edildi.

Görünüşe bakılırsa geleceğin futbolu adına işler değişiyor. Çünkü Blockchain ve kripto para sektörlerine giriş yapan futbolcuların sayısı giderek artıyor. Bazı kaynaklara göre "Lionel Messi" bu sektöre ilgi duyan futbolcuların başında geliyor. Ünlü Brezilya’lı eski futbolcu "Ronaldinho" da bir süre önce “Ronaldinho Soccer Coin (RSC)” ismiyle kendi kripto parasını duyurmuştu. Ronaldinho planları arasında, bir futbol bahis platformu oluşturmak ve Blokchain, yapay gerçeklik ve yapay zekayı kullanarak 300 adet stadyum inşa etmek olduğunu açıklamıştı. Kolombiya’nın ünlü futbolcusu "James Rodriguez" de geçtiğimiz aylarda “JR10” adıyla kendi kripto parasını duyurmuştu.