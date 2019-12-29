Eski God of War Geliştiricisi Erik Jakobsen, Artık The Initiative Stüdyosunda

The Initiative'in E3 2018 fuarında yapılan kuruluş duyurusu sonrasında, dünya genelindeki birçok önemli isim bu yeni stüdyonun çatısı altına geçiş yapmıştı. Erik Jakobsen de ekibe katılan şimdilik son önemli isim oldu.

Jakobsen, LinkedIn profilinde görüldüğü üzere, endüstriye 2000 yılında Tremor Entertainment stüdyosunda Çevre Sanatçısı olarak adım atmış. Aradan geçen on dokuz yıl boyunca da farklı farklı stüdyolarda çalışmış. Hatta bunların arasında Microsoft tarafından satın alınmış olan inXile Entertainment da var.

SIE Santa Monica Studios gibi oyun dünyasının önemli stüdyolarından bir tanesinde God of War ve God of War: Ascension oyunlarında Kıdemli Personel Çevre Sanatçısı ve Kıdemli Çevre Sanatçısı olarak görev yapan Erik Jakobsen için şimdilik son durak The Initiative olacak. Kendisi Temel Çevre Sanatçısı pozisyonunda bulunacak.

Şu an için Santa Monica şehrindeki stüdyonun ilk projesinin ne olacağı bilinmiyor ama Drew Murray, yakın bir zaman önce yaptığı açıklamada The Initiative'in ilk oyununun çalışmalarının yavaştan başladığını söylemişti. Yeni nesilde göreceğimiz bu oyun hakkında henüz bir bilgi verilmiş değil ve duyurusu için de uzun bir süre bekleyecekmişiz gibi görünüyor.

Geliştirici stüdyoya katılmış olan isimlerden dikkat çekenleri ise şöyle: