Eski Google Çalışanından Yapay Zeka Hakkında Kritik Uyarı

Gelecekte yapay zekalı silahlardan oluşan bir savaş teknolojisine öncülük etmek istemeyen Laura Nolan, bu sebeple Google'daki görevinden istifa etmişti. Nolan, yapay zeka hakkında ilginç uyarılarda bulundu.

ABD’nin askeri drone teknolojisini geliştirmek üzere geçtiğimiz yıl Google’da çalışan Laura Nolan, yapay zekalı robotların oluşturabileceği tehlikeler hakkında uyarılarda bulunmuş ve görevinden istifa etmişti. Nolan, insan tarafından kontrol edilemeyen bütün 'katil robotların' yasaklanması ve onların da kimyasal silahlar ile benzer statüde olması gerektiğini söyledi.

Katil Robotları Durdurma Kampanyası'na da katılan Nolan, New York ve Cenova’da Birleşmiş Milletler (BM) diplomatlarını olası riskler hakkında uyardı. Nolan’a göre, Aynı bölgede ne kadar fazla makine varsa felaket riski de o kadar artıyor.

Yapay zekalı savaş makinelerinin savaş yasalarını bile dikkate almayıp yasadışı cinayetlere ve vahşete neden olabileceğini belirten Nolan, söz konusu makinelerin tahmin edilemeyen hareketlerde bulunabileceğine de dikkat çekti. Nolan, beklenmedik şekillerde çalışabilme potansiyeline sahip olan bu makinelerin insan kontrolü altında olması gerektiğini, aksi takdirde yasaklanmaları gerektiğini savundu.

Google’ın Maven Projesi’nin insanlar için İHA’lardan daha tehlikeli olduğunu belirten Nolan, olası riskler hakkında konuştu. Nolan’a göre, bu proje kapsamında geliştirilecek makineler 18 yaşındaki bir düşman askeri ile 18 yaşındaki tavşan avlayan herhangi birini ayırt edemeyebilir ve bu gibi durumlarda masum insanlar hayatını kaybedebilir.

Nolan yine de otonom silahların tamamen yasaklanmasını savunmadığını belirterek, tam otonom sistemler yerine insan kontrolü ile çalışan teknolojilerin daha faydalı olacağına vurgu yaptı.