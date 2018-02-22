Eski Google Mühendisi: Liberal Görüşlerim Sebebiyle Kovuldum

Eski bir Google mühendisi olan Tim Chevalier, taciz, ayrımcılık ve beyaz üstünlüğü hakkındaki liberal görüşlerini dile getirdiği sebebiyle teknoloji devinden kovulduğunu söyledi. Haksız yere işten çıkarıldığını ifade eden Chevalier, Google'a dava açtı.

Çarşamba günü San Francisco eyalet mahkemesinde görülen davaya göre, Tim Chevalier Aralık 2015'ten Kasım 2017'ye kadar Google'da site güvenliği mühendisi olarak görev yaptı.

Kendini "özürlü, eşcinsel ve transseksüel" bir adam olarak tanımlayan Chevalier, toplumdaki dezavantajlı azınlık grupların haklarını savunmak için mücadeleye ettiğini söyledi. Google'daki meslektaşı James Damore adlı başka bir mühendisin görüşlerine karşı çıktığını söyleyen Chevalier, bu nedenle işten çıkarıldığını ifade etti.

Ne Demişti?

Damore, geçen yıl biyolojik farklılıkları nedeniyle kadınların liderliğe uygun olmayabileceğini savunmuştu. Damore, ‘Google’ın İdeolojik Yankı Odası’ başlıklı yazıda, kadınlarla erkeklerin biyolojik farklılıklar nedeniyle farklı yetenekleri olduğu, bunun teknoloji ve liderlik dünyasında daha az sayıda kadın bulunmasının sebeplerinden biri olabileceğini belirtilmişti. Metnin erkek yazarı, “Cinsiyet farkının cinsiyetçilik sayılmasına son vermeliyiz” ifadesini kullanmıştı.

Yazı, Google’ın Çeşitlilik Müdürü Danielle Brown’un tepkisini çekmiş ve Damore Ağustos 2017'de Google'dan kovulmuştu.

Chevalier'ın Cevabı

Chevalier, Damore'un bu düşüncelerine karşılık Eylül 2016'da şunları söylemişti:

"Kadınların erkeklerden yetersiz ve güçsüz varlıklar olduğunu düşüncesini kabul etmiyorum. Hepimiz ortak bir kültürün ürünleriyiz. Beyaz erkek üstünlüğü, ayrımcılık ve taciz gibi toplumun en önemli problemlerine sırtımızı dönemeyiz. Bununla mücadele etmeli ve gereğini yapmalıyız"

Kısa süre sonra, Chevalier'in yeni atanmış yöneticisi Peter Dahl, Chevalier'ın bu görüşlerinin çok fazla sosyal aktivizm içerdiğini belirterek kendisini uyarmış. Chevalier, söz konusu eleştirilerinin küçümsendiğini ve sonucunda işten çıkarıldığını söyledi.

Google'ın Yüzde 69'u Erkek

Google’ın haziran ayında yayımladığı çoğulculuk raporuna göre şirket çalışanlarının yüzde 69’u erkek ve yüzde 56’sı beyaz. Liderlik görevlerinin ise yüzde 25’i kadınlarda. Bilgisayar programcılığı gibi teknik pozisyonların ise yüzde 20’sini kadınlar dolduruyor.