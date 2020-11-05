Bu Eklentilerle Google Uygulamalarının Simgeleri Eski Haline Dönüyor

Google uygulamalarının simgeleri üzerinde yapılan değişiklikten memnun değilseniz size bazı iyi haberlerimiz var. Gizmodo tarafından keşfedilen yeni bir Chrome uzantısı ile Google'ın en çok kullanılan hizmetlerinden Gmail, Takvim, Meet başta olmak üzere hemen hemen her uygulamanın simgesini eski haline getirmek mümkün hale geliyor. İşte Claudio Postinghel'ın geliştirdiği uzantı hakkında merak edebileceğiniz tüm ayrıntılar!

Google Uygulamalarının Simgeleri Nasıl Değiştirilir?

Google, ekim ayında GSuite'i Google Workspace olarak yeniden markalandırdığında öte yandan yeni simge listesinin de tanıtımını yaptı. Şirketin değişiklik yaptığı Google uygulamalarının simgeleri içerisinde ise Gmail, Drive, Haritalar, Takvim gibi gündelik hayatta çok sık başvurduğumuz hizmetler yer aldı ancak bu simgelerle ilgili yapılan değişiklikten çoğu insan memnun olmadı. Beğenmenin aksine yeni simgelerden yana şikayetlerini uzun bir süre dile getirmeye devam ettiler.

Bu simgeler çoğu insana göre uygulamaların kullanıcı deneyimindeki gelişmişliğin azalmasına neden oldu çünkü bu uygulamalar özellikle küçük bir alanda yan yana geldiğinde, örneğin uygulamaları klasöre bıraktığınızda, uygulamaları seçmekte güçlük çekebilirsiniz. Sizler de Google uygulamalarının simgeleri üzerinde yapılan değişiklikten hoşnut kalmadıysanız ve bu simgeleri eski haline çevirmek istiyorsanız tam da bu sorunu çözmek için geliştirilen Google Chrome uzantısını kullanmayı deneyebilirsiniz.

Claudio Postinghel tarafından geliştirilen Chrome uzantısı, Google'ın sık kullanılan uygulamalarının yeni simgelerini beğenmeyen ve görünüm bakımından şık olsa da kafasını karıştırdığını düşünen kişilerin sadece eski simgeleri mobil cihazlarına geri getirmesine yardımcı olmakla sınırlı kalmıyor aynı zamanda kişinin Android telefonunuz varsa görünümü özelleştirmek için de kullanabilirsiniz. Postinghel, Chrome kullanmayanları da göz önünde bulundurarak uzantıyı sadece Chrome ile sınırlı tutmadığını, Mozilla Firefox için de geliştirdiğini de açıklamasına ekledi.

Google Uygulamalarının Simgeleri Neden Değişti?

Google'ın simgeleri, Gmail gibi hizmetlerini kullanan kişiler tarafından çoktan benimsenmişti. Peki, Google neden kullanıcılar tarafından benimsenen simgeleri renk açısından tek tip tasarıma sahip olan simgelere dönüştürdü? Şirketin simgeleri renk bakımından tek tip tasarıma göre hazırlamasının belki de en önemli nedeni, hizmetlerin Google markasının altında kullanıcılara sunulduğunun yansıtılmasının istenmesidir. Şirket, Google'ın logosundaki renk kombinasyonlarını bu simgelere getirerek markasının aslında daha çok akıllarda kalmasını sağlıyor.