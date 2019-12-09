Huawei Tüketici İş Yazılımları Başkanı Wang Chenglu, nispeten eski Huawei modelleri için renkli Always on Display müjdesi verdi.

Sekiz Modele Renkli Always on Display Desteği Gelecek

Chenglu tarafından yapılan açıklamaya göre sekiz 'eski' modele renkli Always on Display desteği gelecek. 2020 yılında bu desteğin yayınlanacağını belirten Chenglu, söz konusu sekiz modeli açıklamaktan kaçınmadı. İşte bu modeller:

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Porsche Design

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Nova 5 Pro

Honor Magic 2

Söz konusu listedeki modeller eski olmasalar da, güncel olarak bu teknolojiye sahip olmadıkları için eski olarak nitelendiriliyor.

'Her Zaman Açık Ekran' olarak da bilinen bu teknoloji, tüm ekranı açık tutmak zorunda kalmaksızın önemli detaylara erişebilmenizi mümkün kılar. Kısmen aydınlatılan ekran ile birlikte bazı önemli özellikleri ve bildirimleri görme imkanınız bulunur. Huawei cihazlarda bu teknolojiyi 'off-screen display' olarak da görmekteyiz.