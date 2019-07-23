Eski iPhone’lara Güncelleme Müjdesi!

Apple, genel olarak yeni bir iOS güncellemesi getirdiğinde, bunu sadece güncellemeyi kaldırabileceğini düşündüğü cihazlar için yayınlıyor. Ancak bu durum, eski iPhone modellerinin güncelleme almamasına ve bir süre sonra artık desteklenmemesine yol açıyor. Bunun sonucunda da, eski model iPhone’larda birçok uygulama desteği zamanla ortadan kalkıyor ve güvenlik açıkları ile çeşitli teknik sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Apple, yeni iOS 12.4 güncellemesini de dün akşam yine benzer şekilde belirli modeller için yayınladı. Bu yeni güncellemenin yanı sıra Apple, eski model iPhone kullanıcılarını da unutmayarak büyük bir sürpriz yaptı. Şirket, eski iPhone modelleri için iki ayrı güncelleme yayınladı. iOS 9.3.6 ve iOS 10.3.4 güncellemeleri sayesinde uzun bir aranın ardından eski cihazlar da güncellenmiş oldu.

Eski iPhone ve iPad'lere Güncelleme

Dün akşam yayınlanan iOS 12.4 ve watchOS 5.3 güncellemelerinin yanında, eski iPhone ve iPad modellerine de güncelleme getirilmesi kullanıcıları bir hayli sevindirdi. Ancak eski cihazların en yeni iOS sürümüne yükseltilmediğini belirtelim. Bunun yerine söz konusu cihazlar iOS 9 ve iOS 10 sürüm numarası altında güncellendi.

Apple yeni güncellemelerini, genel olarak cihazlardaki güvenlik açıklarının kapatılması, yeni zararlılara karşı cihazların korunması, cihazlarda bazı düzeltmeler yapılması gibi amaçlarla yayınlıyor. Şirket bundan önce son olarak iOS 9 üzerinden iOS 9.3.5 güncellemesini Ağustos 2016’da, iOS 10.3.3 güncellemesini ise Temmuz 2017'de yayınlamıştı.

iOS 9.3.6 güncellemesi; iPad 2, iPad 2 Mini, iPad 3 ve iPhone 4S modellerini kapsarken, iOS 10.3.4 güncellemesi ise iPad 4 ve iPhone 5 modelleri için getirildi. Bu cihazlardan herhangi birine sahipseniz, yeni güncellemeyi hemen indirebilirsiniz.