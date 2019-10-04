Eski Köye Yeni Adet Geldi: İnternet Orucu Dönemi Başladı

Amerika'da yaşayan kullanıcılar internet orucu tutmaya başladı. İnternet orucu nedir? Son dönemde çoğu insan sosyal medyada çok fazla vakit geçirmeye başladı. Amerika'da yaşayan kullanıcılar ortalama günde 11 saatlerini sosyal medyada geçirmekteler.

Hal böyle olunca internet orucu dönemi de başlamış oldu. Yapılan araştırmalara göre, insanlar çok fazla dijital içerik tüketiyor. Hergün çoğu kişi işe veya okula giderken toplu taşımayı kulanıyor. Toplu taşımada sürekli telefonlar elimizde. Bu dijital tüketim beyni harekete geçirerek bağımlılık yaratıyor.

Psikiyatrist Cameron Sepah, orucu örnek gösterdi ve teknolojiden uzak durmanın mümkün olduğunu söyledi. Uzun süre sosyal medyada dolaşmak beynimizin dikkat süresini düşürmekte ve duygularımızı kontrol altında tutmayı da zorlaştırmakta.

Amerika'da yaşayan insanların son dönemde dopamin orucuna başladığı açıklandı. Sürekli uyarıcılara maruz kalmak zamanla dopamine duyulan hassaslığı azaltmakta. Sepah bu hassaslık ile başa çıkmak için geceleri bilgisayarı kapatmayı, hafta sonları boş zaman geçirmeyi ve tatile çıkmayı önermekte.

Çok fazla akıllı telefon kullanmak. Gözlerimize de zarar vermekte. Bundan dolayı herşeyi kararında kullanma en iyisi.