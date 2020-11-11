Eski Microsoft Çalışanı 9 Yıl Hapis Cezası Aldı

Eski bir Microsoft çalışanı, pazartesi günü Seattle’daki bir federal mahkeme tarafından milyonlarca dolarlık bir değere sahip teknoloji devini dolandırmaktan ötürü dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. 26 yaşındaki Volodymyr Kvashuk, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’na göre Microsoft’tan yaklaşık olarak 10 milyon dolar para çaldı.

Eski Microsoft Çalışanı Kvashuk, 18 Farklı Suçtan Yargılandı

Washington’ın bir ilçesi olan Renton’da yaşayan Ukraynalı Volodymyr Kvashuk, Ağustos 2016’da Microsoft’ta işe başlamış ve 2018 yılına kadar şirkette çalışmaya devam etmişti. Kvashuk, şubat ayında ise beşi banka dolandırıcılığı, altısı kara para aklama, ikisi sahte kimlik kullanma, ikisi sahte vergi beyannamesi verme, biri e-posta dolandırıcılığı ve biri de korumalı bilgisaya izinsiz erişim olmak üzere 18 farklı suçtan yargılandı.

Avukat Brian T. Moran, eski Microsoft çalışanı ile ilgili yaptığı açıklamada Kvashuk’un şirkette çalıştığı esnada Microsoft’tan yaklaşık olarak 10 milyon dolar para çaldığını belirtirken eski çalışanın aynı zamanda 18 farklı suçtan ötürü dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Renton’da ikamet eden Ukrayna’lı Volodymyr Kvashuk, Microsoft’ta çalışmaya ilk olarak 2016 yılında başlamış ve 2018 yılında kovulana kadar şirketin bünyesinde yer almaya devam etmişti.

Şubat 2020’de kara para aklama, sahte kimlik kullanımı, sahte vergi beyannamesi, e-posta dolandırıcılığı gibi gerekçelerle Kvashuk’un yargılanması yapıldı ve 9 yıla kadar hapis cezası yaptırımının uygulanmasına karar verildi.

Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı Moran, “İşvereninizden birinin hırsızlık yapması zaten yeterince kötü ancak meslektaşlarınızın suçlu olduğu izlenimi vermek, verilen zararı daha da büyütüyor. Bu soruşturma teknolojik beceriler gerektiriyordu. Kanun uygulayıcılarımızın ve Amerika Birleşik Devletleri Savcılığının bu tür suçluları adalete teslim etmek için gereken becerilere sahip olmasından memnunum” ifadelerini kullandı.

Kvashuk’un şirketten çaldığı parayla ilgili planında bir milyon hayatı yaşamak, 160.000 dolarlık bir araba kullanmak ve 1,6 milyon dolarlık evde yaşamak vardı ancak Kvashuk, niyetinin Microsoft’u dolandırmak olmadığını belirtti. Kendisini savunan Kvashuk, şirkete fayda sağlamak için gizli bir proje üzerinde çalıştığını iddia etti. Kvashuk’tan iadesi için 8.344.586$ ödemesi istendi, hapis cezasının ardından sınır dışı edilebilir.