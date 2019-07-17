Eski Microsoft Çalışanına 'Dijital Hırsızlık' Suçlaması

ABD merkezli yazılım devi Microsoft’un, daha önce çevrimiçi satış platformunun test ekibinde görev yapmış olan 25 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Volodymyr Kvashuk tarafından dolandırıldığı iddia ediliyor.

Microsoft’un eski çalışanı Kvashuk, Microsoft ürünleri için hazırlanan ve internet satışlarında kullanılan hediye çeklerini çalmakla suçlanıyor.

Hediye Çeklerini Satmış

Kvashuk, geçtiğimiz yılın Haziran ayına kadar Microsoft’ta çevrimiçi satış platformunun test ekibinde görev yapıyordu.

Eski çalışanın, Microsoft’un sistemindeki hediye çeklerini çaldığı ve bunları internet üzerinden satarak elde ettiği parayı da kendi hesaplarına aktardığı iddia edildi. Kvashuk’un bu sayede 2.8 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği söyleniyor.

10 Milyon Dolarlık Vurgun

Şirketin merkezinin bulunduğu Seattle'daki Federal Savcılık ise, eski Microsoft çalışanı Volodymyr Kvashuk'u 10 milyon dolar değerindeki dijital varlığı çalmakla suçluyor.

Suçlamalardan sonra harekete geçen polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Kvashuk önümüzdeki günlerde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanacak.