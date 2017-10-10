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Eski Microsoft CEO'su: "Sosyal Medya Yalan Haberlerle Mücadele Etmeli"

Eski Microsoft CEO'su: "Sosyal Medyanın Yalan Haberlerle Mücadele Etmesi Gerekiyor"
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Sosyal Medya
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Microsoft’un eski CEO’su Steve Ballmer, sosyal medya platformlarının şu an için sahte haberleri engelleyemeyeceğini ve bu nedenle şirketlerin yeni stratejiler üzerinde çalışması gerektiğini ifade etti.

Twitter’ın hissedarı ve eski Microsoft CEO’su Steve Ballmer, Bloomberg TV’ye verdiği demeçte, sosyal ağların sahte haberlerle mücadele için yeni stratejiler benimsemesi gerektiğini söyledi.

Ballmer, Twitter'ın 'doğrulanmış' anlamına gelen mavi rozetine benzer bir şekilde, Facebook gibi sosyal ağların da gelecekte güvenilen kaynaklara dikkat çekmesi için bir takım sistemleri benimsemesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Ballmer, seçmenlerin görüşlerini doğrulayan ya da kendilerini iyi hissettiren bilgiler yerine, objektif olgular bulmalarını sağlayacak yerlere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Büyük teknoloji şirketlerinin, ABD seçimlerini manipüle etmek için Ruslar tarafından alınan reklamlar ve açılan sahte hesaplar nedeniyle eleştirildiğini hatırlatan Steve Ballmer, güvenlik güçlerinin bu gibi olaylarla ilgilenmesinden önce, şirketlerin bu sorunu çözmesi gerektiğini ifade etti.

Geçtiğimiz Eylül ayında Rusya kaynaklı bir şirketin sahte hesaplar üzerinden Facebook reklamları ile ABD seçimlerini manipüle etmeye çalışmıştı. Geçen hafta Facebook’un paylaştığı verilere göre Rusya kaynaklı yapılan reklamlar toplamda 10 milyonu aşkın kişiye ulaşmış.

Son olarak Google, Rus ajanların YouTube, Gmail ve Google aramasında on binlerce dolarlık reklam satın aldığını tespit etmişti. Twitter, Facebook ve Google yetkililerinin Rusya'nın platformlarındaki etkileri hakkında 1 Kasım'da ifade vermeleri bekleniyor.

Ballmer, Twitter’daki taciz sorunları hakkındaki soruya ise, “Her sosyal platform, insanların özgür bir şekilde konuşabilmesine inanmalı. Eğer ortada ‘tamamen uygunsuz’ bir içerik varsa, şirketler bu içeriği kaldırmak için anında reaksiyon göstermeliler” dedi.

Steve Ballmer, ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı tweetleri hakkında da yorum yaptı. Ballmer, “Trump’ın da diğer herkes gibi konuşmaya hakkı var. Yazdıklarını beğenirsin ya da beğenmezsin, ancak seçmenlerinin onun düşüncelerini duymaya hakkı var” diye konuştu.

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ETİKETLER: sosyal medya microsoft twitter Steve Ballmer yalan haber

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