Eski Model Samsung Kullanıcıları Netflix Kullanamayacak

Bir süredir devam eden Samsung televizyonlardaki Netflix sıkıntısının nedeni tam olarak belli oldu. S pesifik olarak Samsung TV veya Roku cihazınız varsa, Netflix desteğini Pazar gününden itibaren alamayabilirsiniz.

Netflix'e göre 'teknik kısıtlamalar' nedeniyle Samsung'un belirli televizyonları artık desteklenmeyecek veya hizmeti kullanamayacak. Şirket bunun Netflix üyelerine bildirildiğini ve destek verildiğini belirterek 'çok az sayıda kullanıcının' bu durumdan etkileneceklerini düşündüklerini aktardı.

Medya devi daha önce yayınladığı bir açıklamada, “Etkilenen tüm üyelere, desteklediğimiz alternatif cihazlar hakkında daha fazla bilgi verdik, böylece Netflix'in kesintisiz keyfini çıkarmaya devam edebilecekler." ifadesini kullanmıştı. Netflix'e göre bu durumdan az sayıda insan etkilenecek ancak hangi modellerden desteğin kesildiği belirtilmedi.

Hangi Samsung Modellerinden Destek Kalkıyor?