Eski NASA Çalışanı İlginç Bir Bowling Topu Geliştirdi

Eski bir NASA mühendisi tarafından geliştirilen bowling topu rakiplerinizi kızdırabilir. Geliştirilen bu bowling topunda eski bir oyuncak tasarımcısı da yer alıyor.

Mark Rober isimli bir NASA çalışanı çok kısa süre önce oyuncak tasarımcısı ve birçok alanda uzman hacker olan James Bruton ile bir araya geldi. İkili bowling ile ilgili becerilerini daha profesyonel hale getirmek için bilme ve mühendisliğe yönelmek istedi.

Bu bowling topu son derece başarılı

Bütün topu ikiye bölen Rober, topun iç kısmında yer alan ağırlığın asimetrik olarak dağıtıldığını fark etti. Bunu bir şans olarak gördü.

İkili bowling ile ilgili kendi kendisini dengeleyebilen Star Wars BB-8 oyuncaklarının içerisinde bulunan elektronik ve mekanik bir mekanizma kullandı. Bu mekanizma sayesinde top istenildiği gibi yönlendirilebiliyordu.

Bu çılgın ikilinin yaptığı düzenek sadece Bowlingi eğlenceli hale getirmek içindi. Mühendislik ve tasarım becerilerinin bu şekilde bir araya gelmesi nadir görülen durumlar içinde yer alıyor.