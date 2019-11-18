Eski NASA Çalışanı İzmir'e Yerleşti!

NASA bünyesinde yörüngesel mekanik çalışmaları yapan İtalyan bilim insanı Fabrizio Pinto, gezi amaçlı geldiği İzmir'e yerleşti.

'Hayran Kaldım'

Üç yıl önce arkadaşlarının tavsiyesi üzerine İzmir'i gezmeye gelen Pinto, kentin temiz havasından ve güzelliğinden etkilendiğini ve buraya yerleşmeye karar verdiğini söyledi. Amerika'da yaşayan bilim insanı, tüm ekipmanlarını Urla sınırları içerisinde satın aldığı eve taşıdı ve kendisine laboratuvar ortamı oluşturdu.

NASA bünyesinde yörüngesel mekanik üzerine çalışmalar yapan İtalyan bilim insanı, İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencilerine ders vermeye başladı.

İzmir'i oldukça beğendiğini ve sevdiğini söyleyen Pinto, "Buradan ayrılmaya niyetim yok. Öldüğüm gün bile İzmir'de gömülmek istiyorum. Babam iki yıl önce vefat etti ve ölmeden önce bana 'Seni hiç böyle gülerken görmemiştim' dedi." dedi.

Bir yandan çalışmalarına devam ettiğini de belirten Fabrizio, "Burada büyük bir terasım var. Bütün gökyüzü bana aitmiş gibi hissediyorum. Buranın havası gerçekten çok güzel. Evimde kurduğum laboratuvarımla çalışmalarıma devam ediyorum. Bunun için Amerika'dan çok fazla ekipman getirttim. Türkiye ve İtalya'nın kültürünü birbirine benzetiyorum. Aile gelenekleri birbirine çok benziyor." dedi ve ekledi

"Eğer ben bir Amerikan olsaydım yabancılık çekebilirdim, ama ben de Türk ailesine benzer bir ailede büyüdüm. Şu ana kadar kötü bir şey başıma gelmedi, burada olmayı seviyorum."