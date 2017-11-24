Eski Sevgilinin Fotoğrafını Paylaşmak Suç Sayıldı

İlişkilerin çoğunlukla şiddet ya da şantaj olayları üzerine yargı organlarına taşındığına şahit olunmuştur. Ancak sosyal medyanın hızla devreye girmesi yargıda da birtakım soru işaretlerini beraberinde getirdi. İstanbul’da görülen bir dava Mahkeme ve Yargıtay arasında ikilik yarattı.

2012 yılında bir genç kız, eski erkek arkadaşının ilişki bitmesine rağmen birlikte çekilen görüntüleri kaldırmaması üzerine Cumhuriyet Savcılığı’na müracaat etti. İlişki bitiminde erkek arkadaşından birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medya platformlarından silmesini defalarca talep ettiğini ancak sonuç alamadığını bildiren genç kızın açtığı dava sonucu İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi müştekinin rızası olduğu gerekçesiyle olayın bir suç teşkil etmediğine hükmetti. Mahkeme kararında “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçundan dava açılan adamın suçsuz olduğu, genç kızın rızasını çektiğinde eylemin suça dönüşmeyeceği belirtildi.

Genç kızın bu kararı temyize götürmesiyle devreye Yargıtay girdi ve kararı bozdu. Bunun üzerine dava tekrarlandı ancak mahkeme ilk kararında ısrarcı oldu. Karar tekrar temyiz edilirken bozma kararında Yargıtay 12. Ceza Dairesi şu ifadelere yer verdi: "Sanığın, bir karede mağdurun kendisini yanağından öptüğü, diğerlerinde kendisine sarıldığı ve her ikisinin üzerlerinde günlük kıyafetleri bulunduğu halde yan yana poz vererek çektirdikleri fotoğraflarını, mağdurun bilgisi dahilinde facebook hesabında yayımladıktan sonra, söz konusu fotoğrafları, mağdurla ayrılmalarına ve mağdur tarafından kaldırılması istenilmesine rağmen yayımlamaya devam etmiştir. İddiaya konu sanıkla mağdur arasındaki ilişkinin varlığını ve boyutunu gösteren fotoğrafların, daha önce mağdurun rızasına uygun olarak facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde yayımlanmış olması karşısında, bu fotoğraflar, mağdurun özel hayatının gizliliğini ihlal edecek nitelikte görüntüler olarak kabul edilemez. Sanığın, mağdura ait kişisel veri niteliğindeki fotoğrafları, mağdurun rızasına aykırı şekilde yayımlamaya devam etmesi biçiminde sübut bulan eyleminden dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 136/1. maddesindeki, 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, yasal ve yeterli olmayan yazılı gerekçelerle sanık hakkında beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Yerel mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına hükmolunmuştur."

Yargıtay’ın yine kararı bozması üzerine 5 yıldır devam eden dava tekrar görülecek.