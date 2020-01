Eski Silent Hill Geliştiricisi Masahiro Ito Yeni Bir Projede Çalışıyor

Bilhassa eski oyuncuların adını bildiği Masahiro Ito, yaptığı Twitter paylaşımı ile yeni bir projede yer aldığını duyurdu. Ancak şimdilik bu proje hakkında herhangi bir detay verilmiş değil.

Efsanevi Team Silent ekibinin bir parçası olan Masahiro Ito, orijinal Silent Hill, Silent Hill 2 ve Silent Hill 3 oyunlarının yüreklere korku salan yaratıklarını tasarlamıştı. Ayrıca orijinal Silent Hill'in fon tasarımcılığı ve Silent Hill 3'ün de sanat yönetmenliği pozisyonunda bulunmuş, CGI videolarını düzenlemiş ve modellemelerini yapmıştı. Silent Hill 4: The Room ve Silent Hill: Origins oyunlarında özel olarak teşekkür edilenlerin bulunduğu adı kısımda geçen Ito, son olarak Metal Gear Survive oyununda da aşina olduğu bir pozisyonda yer almıştı: Yaratık Tasarımcısı.

Masahiro Ito bir süredir ortalarda yoktu ama meğerse bu süreçte başka bir projede bulunuyormuş. Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir oyun üzerinde çekirdek üye olarak çalışıyorum. Umuyorum ki oyun iptal olmayacak." diyen Ito, başka bir Twitter gönderisinde de şimdilik herhangi bir detay veremeyeceğini de sözlerine eklemiş.

About that, I can tell you nothing yet. ( ´•ᴗ•)