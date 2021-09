Eski Steam Oyunları Yeni Güncellemeden Sonra Oynanamayacak

Steam'in son beta sürümü, eski Steam oyunları ile ilgili büyük bir değişikliği içeriyor. Valve, görünüşe bakılacak olursa kullanıcıların eski video oyunlarını oynamasına engel olmaya başlıyor. Bu, oyuncuların dijital oyun mağazasındaki herhangi bir oyuna gelen güncellemeleri geri alma ya da herhangi bir oyunun eski sürümlerini oynama hakkının artık elinde olmayacağı anlamına geliyor.

Yakın bir zamanda geniş çaplı olarak kullanıma sunulacak olan güncelleme ile oyuncuların video oyunlarının önceki sürümlerini oynaması mümkün olmayacak. Steam kullanıcıları, söz konusu değişikliğin ortaya çıkmasının ardından memnuniyetsizliğini dile getirmeye başladı.

Güncelleme ile gelecek kısıtlamadan etkilenebilecek pek çok video oyunu bulunuyor. Örneğin kendilerini Minecraft'ın yayımlanmış bütün sürümlerini arşivlemeye adamış bir hayran topluluğu var. Bu sürümlerin artık bir nevi devre dışı bırakılmasının söz konusu topluluğun ve o topluluğu desteklemekte olan oyuncuların yararına olmayacağı açık.

En azından şimdilik SteamDB gibi yerlerin katkısı ile Steam'de sahip olduğunuz video oyunlarının eski sürümlerini indirmeniz ve oynamanız mümkün. Tek yapmanız gereken video oyununun oynamak istediğiniz sürümünün deposunu bulup indirmekten ibaret.

Valve'in Steam'deki video oyunlarının eski sürümlerinin oynanmasını artık desteklememesinin nedeninin video oyunlarını açarken görülen gecikmelerin önüne geçmek olduğu ifade edildi.

23 Eylül'de yayımlanan beta güncellemesinde oyunculara artık bu tür olanaklar tanınmıyor. Şu anda eski sürümlerini oynamak için az da olsa bir süreniz var ancak söz konusu güncelleme geniş çaplı olarak kullanıma sunulduğunda eski Steam oyunlarını oynayamayacaksınız.

Last Steam beta introduced an important change to game downloads.



With this change, it is no longer possible to download older game versions, because client asks for a code (GetManifestRequestCode) that rotates every five minutes.