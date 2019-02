Eski Telltale Games Geliştiricileri, AdHoc Studio'yu Kurdular

The Walking Dead ve Batman serileri ve The Wolf Among Us gibi oyunlarla tanıdığımız Telltale Games stüdyosu, geçtiğimiz senenin sonlarına doğru beklenmedik bir şekilde kepenk kapatmak zorunda kalmıştı. The Walking Dead serisinin final sezonu ise, Skybound Games önderliğinde, eski Telltale Games stüdyosunun deneyimli ekibi tarafından geliştirilmeye devam ediliyor. Serinin son bölümü ise 26 Mart 2019 tarihinde yayınlanacak. Öte yandan, ilginç bir gelişme yaşandı. Eski Telltale Games geliştiricileri, AdHoc Studio adıyla yeni bir stüdyo kurdular.

Variety sitesine yansıyan habere göre, AdHoc Studio, kapanan Amerikan menşeli stüdyonun dört geliştiricisinin bir araya gelmesi ile kurulmuş ve hikaye anlatımına odaklı oyunlar geliştirmeye kaldıkları yerden devam etme amacındalar. Şimdilik ilk projeleri hakkında herhangi bir detay verilmiş değil, ama görünüşe göre, Late Shift ve The Shapeshifting Detective tarzında etkileşimli bir deneyim sunacakmış.

"Ekrandaki gerçek oyuncularla etkileşimli bir deneyim gerçekleştirmek her daim konuştuğumuz bir şeydi." yorumunda bulundu AdHoc stüdyosundan Pierre Shorette ve devam etti. "Hepimizin altyapıları ve filme ve televizyona karşı ilgisi var, bundan dolayı bunu oyunlardaki deneyimimizle birleştirmek şu anda araştırmasını yaptığımız bir şey."

AdHoc Studio kurucu üyeleri Dennis Lenart, Nick Herman ve Pierre Shorette, daha önceden Ubisoft çatısı altına geçiş yapmak için Telltale Games ile yollarını ayırmışlardı. Bu yeni kurulan stüdyoda ise Nick Herman Baş İşletme Görevlisi, Dennis Lenart Baş Teknoloji Görevlisi ve Pierre Shorette ise Baş Yaratıcı Görevli pozisyonundalar. Eski Telltale Games Yazarı olan Michael Choung ise AdHoc Studio Üst Yöneticisi konumunda yer alıyor.

Nick Herman tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, ekip, Ubisoft çatısı altında yeni bir stüdyo kurmayı Telltale Games çatısı altındayken ortaya atmışlar. Ne var ki, bu plan umdukları gibi gerçekleşmeyince, AdHoc Studio ile kendi başlangıçlarını yapmaya karar vermişler.

Bildiğiniz gibi daha önceden Bandersnatch ve Her Story, bu türde oldukça büyük bir başarı elde etmişti. Hatta ve hatta Her Story için ikinci bir oyunun daha yapılması oyuncular tarafından yoğun bir şekilde talep edilmişti. Bakalım bu türdeki yeni AdHoc Studio yapımı bizlere neler sunacak? Her şeyden önemlisi, ilk detaylar ne zaman verilecek? Bunu tabii ki zaman gösterecek.