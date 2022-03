Eski TikTok İçerik Moderatörleri, TikTok'a "Psikolojik Travma" Nedeniyle Dava Açtı

Bir çift eski TikTok içerik moderatörü sakıncalı videoları sosyal ağdan kaldırmaya yönelik son derece rahatsız edici bir işte firmanın kendilerini yeterince desteklemediğini iddia ederek şirkete dava açtı. İlk olarak NPR, Perşembe günü federal mahkemede açılan davayı bildirdi.

Davacılar Ashley Velez ve Reece Young, sırasıyla Kanadalı teknoloji şirketi Telus International ve New York merkezli Atrium adlı bir şirket olan üçüncü taraf şirketler aracılığıyla TikTok için sözleşmeli olarak moderatörlük çalışması yaptı. Velez ve Young, şirket uygulamalarından olumsuz etkilendiklerini iddia ediyor ve diğer TikTok içerik moderatörlerinin davaya katılmalarını sağlamaya çalışıyorlar.

Dava, TikTok ve ByteDance'in, günlük olarak yapmaya zorlandıkları “anormal derecede tehlikeli faaliyetlerin” zihinsel risklerine rağmen, Velez ve Young'a yeterli zihinsel sağlık desteği sağlamayarak Kaliforniya iş yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor. Ayrıca şirketlerin psikolojik ve zihinsel olarak insanları kötü etkileyebilecek içeriği gözden geçirmeleri için moderatörleri zorladığını ve ardından gördüklerini yasal olarak tartışamamaları için NDA'ları imzalamaya zorlayarak bu zararı daha da artırdığını öne sürüyor.

Tiktok "Psikolojik Tramva" Suçlamalarıyla Karşı Karşıya

Davalı yani Tiktok'un uygulamaya yüklenen filtrelenmemiş, iğrenç ve rahatsız edici içerik ile her gün uygulamayı kullanan yüz milyonlarca insan arasında âdeta kapı bekçisi olan binlerce içerik moderatörü için güvenli bir iş yeri sağlayamadığı belirtiliyor. TikTok ve ByteDance, bu tür travmatik içeriğe uzun süre maruz kalmanın psikolojik risklerini bilmelerine rağmen, çalışanların bu içeriklerle başa çıkmalarına yardımcı olmak için “uygun iyileştirici önlemler” sağlamak için hiçbir çaba göstermediği iddia ediliyor.

Dava, her iki davacının da "çocukların cinsel istismarı, tecavüz, işkence, hayvanlarla cinsel ilişki, kafa kesme, intihar ve cinayet" dahil olmak üzere fazlasıyla rahatsız edici içerikleri incelemek için on iki saatlik iş günlerini nasıl geçirdiklerini anlatıyor. Dava, her şeyin ötesinde Velez ve Young'ın zihinsel sağlıkları üzerinde olumsuz etkisi olan nefret söylemi ve komplo teorilerine defalarca maruz kaldıklarını anlatıyor. Başka bir TikTok içerik moderatörü Candie Frazier, Aralık ayında benzer bir dava açtı ancak NPR bu davanın olumsuz sonuçlandığını belirtti.

Bu yeni TikTok davası, aynı hukuk ekibinin 2018'de Facebook'a açtığı bir dizi toplu davanın izinden gidiyor. Şirket, bu davayı iki yıl sonra 11.000'den fazla moderatöre 52 milyon dolar ödemeyi kabul ederek karara bağlamıştı.