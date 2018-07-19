Eski Türk Liralarının Olduğu Kasadan Külçe Külçe Altın Çıktı

İngiltere’de yaşayan ve YouTube üzerinden paylaştığı videolarla milyonlarca kişiye ulaşmayı başaran Tom Stanniland, yayınladığı çelik kasa açma videosuyla Türk takipçilerini şaşkınlığa uğratmayı başardı. Stanniland’ın 1500 dolar karşılığında aldığı kasanın içindense külçe altınlar ve eski Türk liraları çıktı.

YouTube’a yüklediği videolarla 2 milyondan fazla takip kazanan Tom Stanniland, çektiği ilginç videolarla tanınıyordu. Bugüne kadar onlarca çılgınlığı videolarına sığdıran Kill’em takma isimli Youtuber, son videolarından bir tanesinde oldukça büyük bir çelik kasayı açtı. Yaklaşık 7 bin 100 Türk Lirası değerinde olan kasayı uzun uğraşlar sonucunda açmayı başaran ünlü isim, kasanın içinden çıkanlaraysa oldukça şaşırdı.

Çeşitli aletlerle uzun uzadıya kasayı açmaya uğraşan Tom Stanniland’ın, en sonunda kasayı yan tarafından açtığı görüldü. Kasanın içine elini sokan Stanniland, bazı mektup, fiş, fatura, bir yüzük ve anahtar daha sonra bir tomar nakit para çıkardı. Nakit paraların artık tedavülden kalkmış olan Türk lirası olduğu dikkat çekerken 100.000 TL’lik banknotların yanı sıra farklı ülkelere ait nakit paraların da yer aldığı net olarak görüldü. Videoda paraların yanı sıra elmas ve pırlantalar çıkarken son bölümde çıkanlar ise herkesi şaşkına çevirdi.

Kasanın içinden çıkan külçe külçe altınların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tartışma yaratırken, kasanın sahibinin Türk olduğu söylenenler arasına girdi.