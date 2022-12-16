Eski Twitter Çalışanı Hapis Cezası Aldı: Arabistan İçin Casusluk Yapmış!

Twitter'ın eski çalışanlarından biri olan Ahmad Abouammo, hapis cezası alması ile gündeme geldi. Ağustos ayında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın yardımcısından rüşvet almakla suçlanan Abouammo, 3.5 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

Suudi Arabistan Muhaliflerini Takip Etmiş

Eski Twitter çalışanının rüşvet karşılığında Suudi Arabistan'a muhalif olan kişileri takip ettiği ve onlara şantaj yapmasını sağlayacak değerli olan bilgileri ele geçirmek için görevlendirildiği ortaya çıktı. Değerli olan bilgilerin başında hesap bilgileri ve benzeri şeyler geliyor.

Mısırlı ve ABD vatandaşı olan Ahmad Abouammo için 7 yıllık hapis cezası istendi. Sadece işini yaptığını savunma olarak veren eski çalışan, Twitter'da medya işleriyle uğraşmanın yanı sıra şirketin yöneticisi konumundaydı.

Sunulan kanıtlarla birlikte Abouammo'nun Muhammed bin Salman'ın yardımcısından 300 bin dolar aldığı ortaya çıktı. Buna ek olarak piyasa değeri 20 bin dolar olan Hublot marka saat alındığı da kanıtlar arasında yer alıyor.

Abouammo'nun dışında Suudi Arabistan vatandaşı olan bir diğer eski çalışan Ali Alzabarah ve Ahmed Almutairi de çeşitli suçlamalarla gündemdeydi. Ancak bu üç kişiden sadece Ahmad Abouammo suçlamalarla yüzleşmek için ABD'deydi.